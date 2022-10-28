Не варто навіть починати зустрічатися: названі найбільш несумісні знаки Зодіаку

Якщо у вас з кимось ніяк не складаються стосунки, то, можливо, ваш партнер абсолютно не підходить вам за гороскопом

Питання, наскільки сумісні знаки Зодіаку один із одним, хвилює багатьох. І якщо деякі зодіакальні представники немов створені для кохання та міцної родини, то іншим не варто навіть починатися зустрічатися.

На думку астрологів, є щонайменше шість пар знаків, які не підходять один одному для стосунків. Це найнесумісніші люди, які тільки можуть бути, пише purewow.

Овен та Рак

Овни люблять швидкий розвиток відносини та миттєву романтику. Звучить привабливо, але така "іскра" підійде не всім. Ракам, які сентиментальні та потребують часу, знадобиться спочатку налагодити довіру. Таким знакам у стосунках постійно потрібний компроміс щодо ініціативи.

Близнюки й Скорпіон

Вільний блукливий розум Близнюків може призвести до того, що вони дотримуються, здавалося б, суперечливих думок. Це може вивести із себе Скорпіона, якому потрібно завжди знати, на що спирається їхній партнер. Якщо земля постійно вагається під ногами, Скорпіон не почуватиметься у безпеці, вкладаючи сили у міцне партнерство. Тоді як Близнюки почуваються найбільш комфортно у динамічному середовищі.

Козеріг і Стрілець

Козероги працьовиті й амбітні, серйозно ставляться до того, чого хочуть, що може зробити їх неймовірно надійними супутниками життя. Стрілець більше схожий на неохайного симпатягу. Якщо він запізниться, то зачарує всіх у кімнаті й отримає вибачення від усіх, окрім Козерога. Цей знак вимагає, щоб ви приходили вчасно. Козеріг любить правила та структуру, що не в стилі Стрільця.

Телець та Водолій

Новаторів-Водолєєв найбільше збуджує оригінальність, і їм потрібна людина, з якою він розвиватиметься творчо й інтелектуально. Для дбайливого Тельця це звучить як марна витрата енергії. Щойно Тельці знайдуть те, що їм підходить, навіщо це міняти? Але Водолій від початку вірить, що монотонність – жахлива нагорода для обережних.

Лев і Риби

Чутливі Риби переповнені кармічною мудрістю та співчуттям до інших. А сміливі Леви переповнені любов’ю до себе та вірністю своїй команді — і не менше вони просять від партнера. Левам подобається увага, яку вони отримують від милих, мінливих Риб. Але все йде погано, якщо Лев не розуміє, що Риби часто вимагають такого ж підтвердження почуттів.

Діва й Терези

Винахідливість Діви виходить з їхньої непохитної реалістичності. Вони навіть не намагаються дивитися на світ через "рожеві окуляри", хоча для романтичних Терезів це іноді просто необхідно. Терези оптимісти в любові та житті й схильні вірити, що майже все можливо, якщо працювати разом. Але те, що вони знаходять таким, що надихає, здається абсолютно наївним Діві, яка, у свою чергу, здається Терезам старим буркотуном.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку – найкращі папи. А також ми писали, кого із зодіакальних представників астрологи називають затятими романтиками та тими, хто вірить у справжнє кохання.