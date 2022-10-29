У трьох знаків Зодіаку плани на листопад-2022 накриються мідним тазом

Початок листопада не дуже порадує особистостей наведених сузір’їв

На відміну від щасливчиків листопада 2022 року за знаком Зодіаку, цим представникам гороскопа не так пощастить наступного місяця.

На початку названого періоду у людей, народжених під сузір’ями Тельця, Раку та Терезів, плани різко зміняться. Це буде неприємно, але й не так страшно.

Тельці

У перші дні місяця на Тельців посиплються доручення як від керівництва та колег по роботі, так і від близьких людей. Людям цього знака доведеться всюди встигати та намагатися допомогти кожному. За всім цим Тельці забудуть про себе на якийсь час. Що випало на долю Тельця сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раки

Раки, які планували налагоджувати стосунки з навколишніми, зіштовхнуться із протилежним. Людям цього знака доведеться займатися побутовими справами, що накопичилися, це забере багато часу і сил. Як проходить сьогоднішній день у Рака, дізнайтеся з його гороскопа.

Терези

У листопаді Терези хотіли порвати всі зв’язки, що зжили себе і не приносять ніякої користі та задоволення. Це, на жаль, не справдиться. Люди цього знака Зодіаку будуть змушені допомогти найближчій людині. Терези відмовляться від своїх намірів на місяць. Гороскоп Терезів на день читайте на нашому сайті.

Раніше астрологи розповіли, для яких знаків Зодіаку зима виявиться неймовірно вдалою.