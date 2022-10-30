Названі знаки Зодіаку, яким на Хелловін-2022 пощастить найменше

Діва, Стрілець та Риби у найстрашнішу ніч року не будуть веселитися на повну

Зовсім скоро весь світ відзначатиме Хелловін, який принесе в життя деяких знаків Зодіаку щастя та удачу. Іншим представникам зодіакального кола "найстрашніше свято" навряд чи здасться веселим і радісним.

За словами астрологів, серед знаків Зодіаку, яким пощастить на Хелловін-2022 найменше, опинилися Діви, Стрілець та Риби. Цю трійку, на жаль, не можна назвати хелловінськими щасливчиками.

Діва

31 жовтня ваша увага переміститься на те, щоб все було організовано та працювало гладко. Чи влаштовуєте ви домашню вечірку та займаєтеся обслуговуванням гостей або робите останні штрихи до свого костюма, на Хелловін у вас будуть зайняті руки, але не так, як у інших. Обов’язково знайдіть час, щоб розслабитись. Ви можете пропустити все найцікавіше, тому що занадто зайняті підтриманням чистоти й порядку.

Стрілець

Цей Хелловін краще провести в знайомій обстановці. Хоча це може бути не ваша нормальна атмосфера, це саме те, що вам потрібно зараз. Ви будете налаштовані поводитися стримано, тому краще перебувати у близькому оточенні. Проводьте час з людьми, яких ви знаєте та любите. Пам’ятайте, ви не завжди маєте бути душею вечірки.

Риби

Ви відчуєте схильність насолоджуватися своєю компанією. Можливо, з’явиться бажання витягнути карти таро або приготувати любовне заклинання за зачиненими дверима. Це ідеальний день, щоб провести його на самоті, тому не відчувайте себе винним за те, що пропускаєте вечірки цього року. Іноді спокійний відпочинок вдома — це те, що лікар прописав.

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