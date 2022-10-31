Названо два знаки Зодіаку, які розбагатіють у листопаді 2022 року

Друга половина місяця для Тельців буде сприятливою

Останній місяць осені принесе приємні події одразу кільком знакам Зодіаку. На когось чекає успіх у особистому житті чи на роботі, а от двом знакам Зодіаку особливо пощастить із грошима. Астрологи розповіли, хто буде цими щасливчиками.

Телець

Мотивація та бажання виявляти активність у фінансовій сфері цього тижня впаде у Тельців. До 16 числа включно Тельцям потрібно буде працювати, виявляючи обережність та максимальну відповідальність. Це допоможе зберегти та примножити достаток, пише slovofraza.com.

Після 16 числа потрібно буде активно включати всі свої вміння та найкращі якості. Друга половина місяця для Тельців буде сприятливою, адже на зміну Венері, що ослабла, тут же прийде Меркурій. Це буде час, що ідеально підходить для дорогих покупок, відповідальної та самовідданої праці, ведення та відкриття бізнесу. Більшість ділових угод може піти як по маслу, давши Тельцям можливість стати успішнішим. Що чекає представників знака цієї п’ятниці, дізнайтеся в гороскопі Тельця на 31 жовтня.

Козеріг

Козерогам може прийтись нелегко на початку місяця через те, що їхній головний покровитель в особі Марса втратить позитивну енергію, почавши ретроградний рух. Венера допоможе врятуватися від збитків, а в другій половині місяця підключиться Меркурій, який позитивно впливає на Козерогов. Так, у листопаді цих людей можуть очікувати емоційні гойдалки, але в цілому період виявиться досить насиченим подіями.

Козероги зможуть знайти вихід із складних ситуацій та зможуть отримати від життя те, про що мріють, особливо якщо їм довелося багато працювати минулого місяця. Що чекає представників знака цієї п’ятниці, дізнайтеся в гороскопі Козерога на 31 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть готуватися до "смуги везіння" наступного місяця.