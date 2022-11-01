Названо знаки Зодіаку, які в листопаді купатимуться в грошах

Близнюки, Терези та Водолії можуть не переживати з приводу витрат у найближчому місяці

Плани деяких знаків Зодіаку на початку листопада накриються мідним тазом, про що свідчить гороскоп на місяць. А ось іншим представникам зодіакального кола пощастить більше. Їм не варто хвилюватися про грошові питання, зірки обіцяють підвищення доходу та багатство.

У фінансовому гороскопі на листопад-2022 йдеться про те, що найбільш стабільним буде матеріальне становище таких знаків Зодіаку – Близнюків, Терезів та Водоліїв. На когось чекає несподіваний прибуток, а хтось зможе розважитися, не турбуючись про витрати.

Близнюки

Цього місяця гроші будуть усюди для вас, Близнюки. Протягом першої половини місяця ви занадто часто витрачатиметеся на доставку. Але не переживайте, невдовзі ви знайдете фінансовий баланс. Астрологи прогнозують, що під час місячного затемнення 8 листопада ви отримаєте несподіваний прибуток. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Гроші — чутлива тема для вас цього місяця, Терези. Якщо місячне затемнення 8-го принесе несподіваний прибуток, переконайтеся, що ви виділяєте частину коштів на подорожі, освіту та розширення світогляду. Ви можете погасити свої борги та побалувати себе теж. Що чекає на Терезів сьогодні – дізнайтесь у гороскопі на день.

Водолій

Юпітер повернувся до вашого грошового сектору 28 жовтня, принісши достаток на ваш банківський рахунок і безліч можливостей попросити про підвищення. Венера з’єднується з Юпітером 15 числа — особливо сприятливий день для погашення прострочених рахунків або матеріального бонуса-заохочення від вашого боса. Що підготували зірки Водолію сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку – щасливчики листопада-2022 та зможуть упіймати удачу за хвіст.