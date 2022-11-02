Названо знаки Зодіаку, яким листопад принесе бурхливі романтичні пригоди

Лев, Діва та Козеріг зможуть цього місяця приємно провести час зі своїми половинками

Деяким знакам Зодіаку листопад обіцяє прибуток і багатство, увага інших представників зодіакального кола цього місяця більше буде зосереджена на особистих відносинах. Зірки віщують багато романтики, приємні знайомства та любовні пригоди.

У коханні цього місяця найбільше пощастить Леву, Діві та Козерогу, свідчить любовний гороскоп на листопад 2022 року. За словами астрологів, у цих знаків Зодіаку можуть відбутися зміни в особистому житті, хтось вирушить у романтичну подорож, а хтось розпочне новий роман.

Лев

Незалежно від того, самотні ви чи ні, блоки у відносинах, які не давали вам спокою, нарешті ослабнуть цього місяця. При цьому якщо ви нещодавно розірвали довгострокові відносини, постарайтеся повеселитися, а не шукати щось серйозне. Листопадовий молодик знаменує собою початок нової ери у вашому особистому житті. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на сайті.

Діва

Планета достатку Юпітер повернулася до вашого сектору відносин наприкінці жовтня. Незважаючи на всі інші труднощі цього місяця, ви відчуєте, що вас особливо люблять і цінують. Якщо ви самотні, то після 20-х чисел листопада є шанс відродити любовну історію, яка перервалася ще навесні. Які події підготували зірки Дівам сьогодні, дізнайтесь у гороскопі на день.

Козеріг

Місячне затемнення 8 листопада, самотні ви або в парі, привнесе щось дивовижне і пікантне у ваше особисте життя. Але не тільки чекайте на приємні події, настав час і вам бути щедрим на кохання. Зробіть партнеру масаж, заплануйте ретельно продумане побачення, напишіть своїй половинці вірш та подивіться, як він чи вона відреагує. Що чекає на Козерога сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку – щасливчики листопада-2022 та зможуть упіймати удачу за хвіст.