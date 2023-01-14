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Усього одна кухонна губка, а скільки користі: навіщо її класти в холодильник

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Існує хитрість, яка допоможе не дати овочам і фруктам зіпсуватися Новина оновлена 14 січня 2023, 22:09
Існує хитрість, яка допоможе не дати овочам і фруктам зіпсуватися. Фото obozrevatel.com

Розкрито лайфхак, що дозволяє усунути проблеми з холодильником

Як тільки не використовують у своїх побутових цілях звичайну кухонну губку. Вони стануть корисними і любителям садових робіт, і засовують губки в пральні машини і холодильники.

Чим може допомогти губка в холодильнику? Як пише cpykami, цей лайфхак стане у пригоді кожному, хто хоче вирішити дві головні проблеми цієї побутової техніки.

Навіщо класти губку до холодильника

  1. Кухонна губка вбирає зайву вологу. Покладіть її у відсік з овочами, зеленню, фруктами.
  2. Губка добре вбирає неприємний запах. Покладіть одну або кілька губок у різні відсіки холодильника.

Нагадаємо, що кухонні губки можуть бути найбільш забрудненими в оселі. Їх потрібно дезінфікувати кожні 2-3 тижні, або, наприклад, просто залити губку оцтом.

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#Холодильник #Губка #Лайфхак