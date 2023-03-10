Астролог відповіла, коли ЗСУ виженуть окупантів з українських земель

За словами Яни Тимощук, цього року Україна укладе військовий союз

Український астролог Яна Тимощук заявила, що війна України з країною-агресором росією може затягтися і закінчитись не раніше 2025 року.

В інтерв’ю unian астроексперт розповіла, що вона поки що не бачить завершення активних бойових дій. При цьому Тимощук підкреслила, що з квітня цього року для України розпочнеться сприятливий період для контрнаступів, а також військовий союз.

"Україна може укласти військовий союз у серпні-вересні 2023 року. Може бути домовленість із якоюсь країною про співпрацю", — додала астролог.

Раніше астролог Яна Тимощук розповіла, чого чекати після завершення війни з росією. За її словами, спочатку українцям буде досить важко, проте нам допомагатимуть країни-союзники, і це помітно покращить ситуацію.