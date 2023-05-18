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"Поставимо жирну крапку з росіянами": екстрасенс відповів, у якому році Україна схилить окупантів до капітуляції

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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ЗСУ звільняють українські території від російської навали Новина оновлена 18 травня 2023, 08:46
ЗСУ звільняють українські території від російської навали. Фото https://uatv.ua/

Перемога у будь-якому випадку буде за Україною, зазначає астроексперт

Український екстрасенс Дмитро Дульський розповів, що Україна має великі шанси здобути перемогу у широкомасштабній війні з росією цього року. Але у разі неприпинення бойових дій, вони можуть зосередитися на невеликій території нашої країни.

Про це астроексперт заявив в інтерв’ю unian. За його словами, у 2023 році ми можемо досягти певних угод із росіянами. Це відбудеться в основному через обмежені ресурси, яких окупантам не вистачить для повторення того, що було минулого року. Дульський заявив, що перемога у будь-якому разі буде за Україною.

"Більше того, ми навіть можемо схилити їх (росіян — ред.) до капітуляції, виведення військ. Тобто, у нас цього року будуть великі шанси. Я бачу, що 2024 рік буде мирним для нас. В цей час ми повинні поставити жирну крапку з росіянами", — сказав екстрасенс.

Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.

Теги:
#Росія #Війна #Астрологія