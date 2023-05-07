"Відчутно запахне розгромом": астролог назвав місяць повних провалів росії

Астролог Влад Росс назвав важливі дати для України

Відомий український астролог Влад Росс зробив прогноз на травень поточного року, згідно з яким цього місяця росія зіткнеться з поразкою.

В інтерв’ю "Главреду" астроексперт розповів, що наразі українські збройні сили шукають уразливі місця у противника, а починаючи з 5 травня розпочнеться активна фаза воєнних дій з боку української армії.

Також Влад Росс зазначив, що у травневу повню стабілізується погода, земля висохне, що дозволить важкій техніці, включаючи танки, рухатися вперед. У травні відбудеться ще одна значуща подія: 16 числа планета Юпітер переміститься в знак Тельця. За словами астролога, Україна буде схильна до "переможного впливу", і після цієї дати "запахне розгромом росії".

Раніше відомий астролог Влад Росс дав прогноз щодо смерті президента країни-агресорки володимира путіна. За його словами, кривавий диктатор може померти найближчим часом, оскільки Чорний Місяць перебуває у його домі смерті.

Раніше український екстрасенс та шаманка Сейраш розповіла, чи продовжиться війна в Україні у 2024 році. Вона вважає, що є три варіанти розвитку подій.