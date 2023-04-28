Екстрасенс назвала три сценарії закінчення війни в Україні: "Є всі шанси побачити фінішну пряму"

Перший варіант – найоптимістичніший

Український екстрасенс і шаманка Сейраш розповіла, чи триватиме війна в Україні у 2024 році. Вона вважає, що є три варіанти розвитку подій.

Про це Сейраш заявила на своєму YouTube-каналі. За її словами, згідно з першим сценарієм, якщо навесні все йтиме дуже добре, то вже в середині літа ми бачимо результат, який ставить росію в глухий кут, і ми в шоколаді. Далі відбуватимуться переговори.

Також шаманка озвучила ще два сценарії закінчення війни. Згідно з другим варіантом, відбуватиметься все те саме, але ближче до зими. Згідно з третім сценарієм, війна переповзе на 2024 рік, десь до весни точно.

"При правильних діях, при ворушінні наших партнерів у нас є всі шанси побачити цього року фінішну пряму", — наголосила Сейраш.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький передрік швидку перемогу України у війні з росією за умови, що українці нарешті позбудуться впливу УПЦ МП. Також астроексперт заявив, що у 2023 році є ймовірність скасування воєнного стану в країні.

Нещодавно екстрасенс Макс Гордєєв розповів, коли помре кривавий диктатор володимир путін. За його словами, путін працює з магічними ритуалами, а також назвав президента рф падлом та демоном.