Екстрасенс назвала три сценарії закінчення війни в Україні: "Є всі шанси побачити фінішну пряму"
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Перший варіант – найоптимістичніший
Український екстрасенс і шаманка Сейраш розповіла, чи триватиме війна в Україні у 2024 році. Вона вважає, що є три варіанти розвитку подій.
Про це Сейраш заявила на своєму YouTube-каналі. За її словами, згідно з першим сценарієм, якщо навесні все йтиме дуже добре, то вже в середині літа ми бачимо результат, який ставить росію в глухий кут, і ми в шоколаді. Далі відбуватимуться переговори.
Також шаманка озвучила ще два сценарії закінчення війни. Згідно з другим варіантом, відбуватиметься все те саме, але ближче до зими. Згідно з третім сценарієм, війна переповзе на 2024 рік, десь до весни точно.
"При правильних діях, при ворушінні наших партнерів у нас є всі шанси побачити цього року фінішну пряму", — наголосила Сейраш.
Раніше екстрасенс Роман Шептицький передрік швидку перемогу України у війні з росією за умови, що українці нарешті позбудуться впливу УПЦ МП. Також астроексперт заявив, що у 2023 році є ймовірність скасування воєнного стану в країні.
Нещодавно екстрасенс Макс Гордєєв розповів, коли помре кривавий диктатор володимир путін. За його словами, путін працює з магічними ритуалами, а також назвав президента рф падлом та демоном.