"Потрібно позбутися цієї чорноти": екстрасенс передрік швидку перемогу України за однієї умови

За словами Шептицького, будуть спроби підривати Україну зсередини через виселення УПЦ МП

Скандали з УПЦ МП лише набирають обертів. Через їх роботу на кремль українці висловлюються за виселення проросійських священнослужителів з території Києво-Печерської лаври, а за скандального митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес), відзначений зовсім не чернечим життям, нарешті взялася СБУ.

Про те, що закінчення війни та перемогу України прискорить позбавлення від служителів церкви, у яких, як виявилося, є паспорти країни-агресорки рф, заявив в інтерв’ю unian український екстрасенс і таролог Роман Шептицький.

"Не бачу чогось дуже страшного, але будуть спроби підривати Україну зсередини через виселення УПЦ МП. Однак воно відбуватиметься і надалі. Чим швидше ми позбудемося всієї цієї "чорноти", тим швидше настане наша перемога", — сказав астроексперт.

Також Шептицький зазначив, що вже цього року є ймовірність скасування воєнного стану, яке було запроваджено одразу після повномасштабного вторгнення російської армії в нашої країни. Разом з ним буде скасовано і комендантську годину.

Раніше український астролог Володимир Бадіян розповів, що чекає на Україну після війни з російським агресором. За словами астроексперта, для нашої країни найближчим часом відкриється "вікно можливостей", влада зміниться.