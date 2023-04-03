"Назбирав в церкві на хатинку": як українці реагують на шикарні володіння "Паші Мерседеса"

Користувачі мережі впевнені, що всі володіння митрополита можна використовувати з користю для України

Скандал навколо колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес), якому СБУ вручила підозру за двома статтями, не вщухає. Цього разу мережа активно обговорює майно митрополита. Деякі, до речі, вже застосування йому придумали.

"Телеграф" опублікував розслідування, в якому розкрив інформацію про володіння митрополита, а також деякі його "скелети у шафі", включаючи судові справи та несплачені штрафи.

Після цього багато українців у соціальній мережі відзначили, що всі володіння "Паші Мерседеса" потрібно передати на потреби Збройних сил України, а сам колишній намісник, на їхню думку, має опинитися за ґратами.

Користувачі також зазначили, що шикарний будинок Лебедя на Печерських пагорбах можу стати чудовим санаторієм для українських військових, в якому вони могли б проходити реабілітацію.

Варто додати, що площа будівлі складає 545 квадратних метрів, з яких житлова — 154 "квадрати".

Втім, багато хто впевнений, що це далеко не всі таємниці шикарного життя "Паші Мерседеса" і якщо копнути ще глибше, то, ймовірно, спливуть інші факти.

Дехто наголосив, що такі факти дійсно мають бути оприлюднені, щоб парафіяни, які ходили до цього храму, знали правду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав деякі цікаві факти з життя Павла Лебедя, а також розповів, чому колишнього намісника називають "Пашою Мерседесом" і кого за час своєї кар’єри він встиг проклясти.