Укр

"Насобирал в церкви на избушку": как украинцы реагируют на шикарные владения "Паши Мерседеса"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как соцсети отреагировали на владения Павла Лебедя Новость обновлена 03 апреля 2023, 17:28
Как соцсети отреагировали на владения Павла Лебедя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пользователи сети уверены, что все владения митрополита можно использовать с пользой для Украины

Скандал вокруг бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес), которому СБУ вручила подозрение по двум статьям, не утихает. На сей раз сеть активно обсуждает имущество митрополита. Некоторые, к слову, уже и применение ему придумали.

"Телеграф" опубликовал расследование, в котором раскрыл информацию о владениях митрополита, а также некоторые его "скелеты в шкафу", включая судебные дела и неуплаченные штрафы.

После этого многие украинцы в социальной сети отметили, что все владения "Паши Мерседеса" нужно передать на нужды Вооруженных сил Украины, а сам бывший наместник, по их мнению, должен оказаться за решеткой.

Пользователи также отметили, что шикарный дом Лебедя на Печерских холмах могу бы стать отличным санаторием для украинских военных, в котором они могли бы проходить реабилитацию.

Стоит добавить, что площадь здания составляет 545 квадратных метров, из которых жилая — 154 "квадрата".

Впрочем, многие уверены, что это далеко не все тайны шикарной жизни "Паши Мерседеса" и если копнуть еще глубже, то, вероятно, всплывут и прочие факты.

Некоторые отметили, что такие факты действительно должны быть обнародованы, чтобы прихожане, которые ходили в этот храм, знали правду.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал некоторые интересные факты из жизни Павла Лебедя, а также рассказал, почему бывшего наместника называют "Пашей Мерседесом" и кого за время своей карьеры он успел проклясть.

Теги:
#Скандал #Владыка Павел #Митрополит Павел Лебедь #реакция соцсетей