"Насобирал в церкви на избушку": как украинцы реагируют на шикарные владения "Паши Мерседеса"

Пользователи сети уверены, что все владения митрополита можно использовать с пользой для Украины

Скандал вокруг бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес), которому СБУ вручила подозрение по двум статьям, не утихает. На сей раз сеть активно обсуждает имущество митрополита. Некоторые, к слову, уже и применение ему придумали.

"Телеграф" опубликовал расследование, в котором раскрыл информацию о владениях митрополита, а также некоторые его "скелеты в шкафу", включая судебные дела и неуплаченные штрафы.

После этого многие украинцы в социальной сети отметили, что все владения "Паши Мерседеса" нужно передать на нужды Вооруженных сил Украины, а сам бывший наместник, по их мнению, должен оказаться за решеткой.

Пользователи также отметили, что шикарный дом Лебедя на Печерских холмах могу бы стать отличным санаторием для украинских военных, в котором они могли бы проходить реабилитацию.

Стоит добавить, что площадь здания составляет 545 квадратных метров, из которых жилая — 154 "квадрата".

Впрочем, многие уверены, что это далеко не все тайны шикарной жизни "Паши Мерседеса" и если копнуть еще глубже, то, вероятно, всплывут и прочие факты.

Некоторые отметили, что такие факты действительно должны быть обнародованы, чтобы прихожане, которые ходили в этот храм, знали правду.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал некоторые интересные факты из жизни Павла Лебедя, а также рассказал, почему бывшего наместника называют "Пашей Мерседесом" и кого за время своей карьеры он успел проклясть.