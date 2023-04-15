Україна "жарить" глобально: екстрасенс Гордєєв розповів, що чекає на окупантів найближчим часом

Астроексперт бачить звільнення багатьох територій

Відомий український екстрасенс і таролог Макс Гордєєв розповів, які події відбуватимуться на фронті найближчим часом — про успіхи ЗСУ, очікування від контрнаступу та невдачі російських загарбників.

В інтерв’ю unian астроексперт заявив, що Україна стоїть у правильній позиції, має гарну енергію та силу. Тарологу випала карта "Сонечко", а це означає, що українська армія почала "жарити" глобально і сильно в усіх напрямках, активно звільнятимуться території. Не так везтиме окупантам.

"росія і надалі, на жаль, обстрілюватиме міста, але вже не з такою впевненістю. Зараз вони готуються відбиватися, бо знають, що контрнаступ їх "накриє". Вони акумулюють свої снаряди, але в них це не виходить. Тому що ті бої, які відбуваються, вони дуже жорстокі. Окупанти розуміють, що виснажують свій ресурс", — сказав Макс Гордєєв.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький передрік швидку перемогу України у війні з росією за умови, що українці нарешті позбудуться впливу УПЦ МП. Також астроексперт заявив, що у 2023 році є ймовірність скасування воєнного стану в країні.