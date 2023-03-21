"Ситуація, як у Гітлера": відомий астролог Влад Росс відповів, як помре путін

За словами астроексперта, природної смерті президенту росії чекати не варто

Відомий український астролог Влад Росс назвав декілька версій загибелі президента країни-агресорки володимира путіна та ймовірні терміни смерті кривавого диктатора.

В інтерв’ю unian астроексперт розповів, що путіна може не стати в живих уже влітку 2023 року, оскільки в дім смерті російського диктатора увійшов Чорний Місяць 17-18 березня.

За словами Росса, вже в липні путін може померти від вогнепальної зброї або в нього може потрапити дрон, а також він може повторити долю Адольфа Гітлера. "У нього може повторитися ситуація, яка була у Гітлера. Він може отруїти себе, а потім йому хтось пустить кулю в лоб", — заявив астролог.

Проте, за прогнозами астроексперта, війна в Україні зі смертю президента рф може не припинитися. Все залежатиме від його спадкоємця, який обере або проукраїнську позицію, або крісло путіна займе такий самий диктатор.

Раніше Влад Росс розповів, за якої умови в Україні може закінчитися війна. За його прогнозами, росіяни програють у війні швидше, якщо ЗСУ вдарять по "серцю" рф.