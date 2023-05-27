"Війна може закінчитися": астролог розповіла про переможний період для України

За словами Яни Тимощук, війна буде тривалою, проте на допомогу прийдуть союзники

Український астролог Яна Тимощук розповіла, коли можливий великий контрнаступ Збройних сил України, і чи закінчиться війна з росіянами цього року.

В інтерв’ю unian астроексперт заявила, що вона не бачить швидкого завершення бойових дій і війна проти російських загарбників може виявитися тривалою. Проте українські воїни почнуть повертати території, які раніше окупували росіяни. Але про Крим поки що говорити зарано.

Також астролог додала, що з липня розпочнеться переможний період для України. Яна Тимощук прогнозує укладання союзу з кимось, хто може гарантувати нам безпеку.

"Після 24 серпня, Дня Незалежності України, можливі укладання стратегічного союзу, партнерства з кимось, хто може гарантувати Україні безпеку. Тому можна сказати, що війна може закінчитися. Але важливо розуміти, що для нас означає перемога і чи згодні ми на ті умови, які нам пропонують", — заявила астролог.

Раніше український астролог Влад Росс розповів про можливість припинення активних бойових дій у 2023 році. За його словами, у цьому питанні є два сценарії.