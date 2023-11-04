Чекайте на поповнення в сім’ї: три знаки китайського гороскопу можуть завагітніти в 2024 році

Дізнайтесь, у кого можуть народитися діти в рік Дракона

Символ майбутнього 2024 року Дерев’яний Дракон багатьом обіцяє зміни в особистому житті. Комусь взагалі варто чекати на поповнення в сім’ї.

Наступного року астрологи прогнозують вагітність трьом знакам китайського гороскопу – Кролику (Коту), Змії та Півню. Прогноз розмістило видання Knowinsiders.

Кролик (Кіт)

Наступний рік відкриває блискучі перспективи материнства для жінок, народжених під цим знаком. Дракон обіцяє вам важливі зміни та поворотний момент у особистому житті. За словами астрологів, ви пройдете значну емоційну трансформацію, залишите позаду невдалі стосунки і станете внутрішньо сильнішими.

Змія

Дракон дарує вам унікальну можливість для розширення сім’ї у 2024 році. Астрологи кажуть, що на вас чекає сприятливий період для планування родини та мрій про батьківство. Ви можете відчути готовність стати мамою, на щастя, ваш партнер повністю вас підтримає.

Півень

Жінки, народжені під цим знаком китайського гороскопа, стають чудовими матерями. Саме у 2024 році вони можуть дізнатися новину про довгоочікувану вагітність. Рік Дерев’яного Дракона стане одним із найважливіших у вашому житті.

Раніше "Телеграф" писав, кому астрологи обіцяють щастя в особистому житті в 2024 році. Чотири знаки Зодіаку навіть можуть наважитися на весілля.