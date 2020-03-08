Астрологи назвали головних щасливчиків весни

Весна принесе в життя деяких знаків Зодіаку не лише тепло, але й затяжну білу смугу.

Часом у кожного з нас виникає бажання кардинально змінити життя та почати все спочатку. Проте зазвичай ми занурені у звичні клопоти й не можемо вирватися з дня бабака. Але незабаром все зміниться.

Гороскоп назвав знаки Зодіаку, які навесні 2020 року почнуть життя з чистого аркуша, пише SlovoFraza.

Oвeн

Весна дозволить Овну перевернути сторінку і запрограмувати собі нове майбутнє. Глобальні зміни торкнуться, перш за все, романтичної сфери, a також саморозвитку. Велика ймовірність того, що у багатьох виникне бажання зайнятися творчістю. He бійтеся освідчуватися та починати серйозні стосунки. Якщо ви вже давно зустрічаєтеся, то настав час узаконити ваш зв'язок.

Paк

Весна стане для знаку зодіаку Рак періодом повного оновлення. Насамперед, гороскоп підвищить вашу активність та ініціативність. Нарешті ви визначитеся з пріоритетами і зрозумієте, в якому напрямку хочеться розвиватися і рухатися далі. Найбільші зміни спостерігаються на професійному терені.

Терези

Можна сміливо заявити, що весна принесе в життя Терезів не тільки тепло, але й затяжну білу смугу. Удача буде супроводжувати вас всюди, тому вийде нарешті розібратися з накопиченими справами та проблемами. Найбільш активні та ініціативні умудряться поліпшити як особисте життя, так і своє становище на кар'єрних сходах.

Koзepіг

Весна – ідеальний час для кардинальних змін у житті знаку зодіаку Козеріг. Обставини підлаштовуються під ваші потреби, дозволяючи реалізувати заповітні мрії та створити саме те життя, про яке ви так давно мріяли. Поліпшується ситуація в особистому житті. Ви зустрінете дивну людину або ж друга половинка почне вас краще розуміти. Але головні зміни торкнуться роботи.