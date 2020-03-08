Alyona Alyona показала фото з відпочинку на Балі

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) розбурхала мережу новим пікантним фото з відпочинку на Балі.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує голою, прикривши тіло кокосами.
У пості вона привітала своїх дописниць з 8 Березня і наголосила, що важливо завжди залишатися собою.
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ДЛЯ НЕЇ ⠀ Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна Будь завжди собою, люби себе і сій добро⠀ ‼️Для вас, дівчата, від мене справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб виграти його потрібно: ⠀ Бути підписаною на мій інстаграм та телеграм-канал (посилання у шапці профілю) В коментарях відміть свою подругу (кількість коментарів не обмежена, один комент = одна відмітка) Лайкнути цей пост ⠀ Вже завтра оберу переможницю, яка отримає бокс краси
Раніше пишнотіла Alyona Alyona показала на своїй сторінці в Instagram фото в купальнику.