Alyona Alyona показала фото з відпочинку на Балі

Новини шоу бізнесу:Дівчина часто тішить своїх шанувальників пікантними фото.

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) розбурхала мережу новим пікантним фото з відпочинку на Балі.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує голою, прикривши тіло кокосами.

У пості вона привітала своїх дописниць з 8 Березня і наголосила, що важливо завжди залишатися собою.

Раніше пишнотіла Alyona Alyona показала на своїй сторінці в Instagram фото в купальнику.