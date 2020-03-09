Повний місяць 9 березня, як він вплине на людей

Події залежать від того, яким шляхом ви йдете, а від ваших реакцій на них - те, у яку сторону вас заведе стежина долі.

Повня, яка настане 9-го березня, має свою особливість.

У цей день особливо вдалими будуть заходи у фінансовій сфері. Так, абсолютно всі напрямки фінансової діяльності, при серйозному підході, як ніколи принесуть відповідну матеріальну винагороду.

9 березня 2020 року - 15-й місячний день. Події залежать від того, яким шляхом ви йдете, а від ваших реакцій на них - те, у яку сторону вас заведе стежина долі. Дуже велика ймовірність ускладнення стосунків із близьким оточенням.

Повня у березні: коли, дата

Повня настане 09.03.2020 о 19:49. Це явище пройде в знаку Зодіаку Діва.

Особливості березневого повного місяця

Астрологи зазначають, що повня чинить істотний вплив на все живе на Землі. У цей час може збільшитися кровоточивість ран, а також нагадають про себе хронічні захворювання.

Можливе загострення психічних захворювань.

Також наголошується, що в період повні спостерігається максимальна народжуваність дітей.

З'являється надмірна імпульсивність у спілкуванні, підвищується тяга до негативного мислення і вживання алкоголю.

Травники водночас вважають, що повний місяць - це найідеальніший час для збору лікарських трав, оскільки їх цілющі властивості в цей момент максимальне.

Що можна і не можна робити в повню 9 березня

День березневого Повного місяця - поворотний між двома порами року. Його необхідно наповнити усвідомленістю: позитивні установки, техніки візуалізації, духовні пошуки

9 березня набагато важливіше інших турбот - особливо для тих, хто хоче підготувати для себе щасливе майбутнє.

Астрологи попереджають, що безконтрольне використання енергії у цей день може привести до різких головних болів, загального нездужання, загострення хронічних захворювань або особистим драмам.

Саме тому будьте 9 березня стримані, не нервуйте через дрібниці і дбайливо ставитеся до свого здоров'я.

Астрологи також застерігають від спілкування з людьми, що володіють негативною енергетикою і з незнайомцями: великий ризик потрапити під чужий вплив, а також стати жертвою шахрайства.