Три знаки Зодіаку на яких чекає невдача цього тижня: прогноз від Павла Глоби

На які знаки Зодіаку чекають невдачі 9-15 березня.

Астролог Павло Глоба склав гороскоп на тиждень, 9 - 15 березня, для всіх знаків Зодіаку. При цьому він виділив представників зодіакальних сузір'їв, на яких у цей період чекають невдачі, пише SlovoFraza.

Овен

Цього тижня Овнам доведеться проявити свою внутрішню силу на всі 100%, тому що можливі непередбачені проблеми, особливо в найбільш несприятливий день тижня — 12 березня. Що стосується кохання, то 12 березня в цій сфері теж варто бути обережними, не давати порожніх обіцянок та не ображатися без приводу на другу половинку.

Рак

Ракам буде несолодко в цей період. Особливо це стосується тих, хто живе з образою на серці. Потрібно задуматися про те, як перестати злитися і позбавитися негативу. Інакше цей тиждень може стати дуже небезпечним і непередбачуваним. Не слід давати та просити гроші в борг.

Лев

Для Лева цей тиждень виявиться вкрай непростим. З одного боку, буде багато небезпек, з іншого Всесвіт постарається посилати Левам знаки долі. Слід бути уважними й частіше довіряти інтуїції. Горді представники цього Знаку можуть зазнати невдачі в справах. Варто частіше просити допомоги в інших людей, якщо все йде крахом. У коханні тиждень буде вкрай непередбачуваним і незрозумілим.