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Гороскоп на сьогодні 10 березня: Овнам потрібно забути образи, а Раків чекає різка зміна настрою

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Гороскоп на сьогодні 10 березня: Овнам потрібно забути образи, а Раків чекає різка зміна настрою
09:23 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 10 березня 2020 року, передбачає метушливий день.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Овнів

    Сварка з коханою людиною може мати затяжний характер. Постарайтеся не доводити справу до конфлікту, забудьте образи. Кінець дня хороший для процедур по догляду за собою. Проводити їх можна як в салоні краси, так і вдома. На роботі зараз тиша і спокій, насолоджуйтеся цим.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Тельців

    Ваші побажання іншим людям повернуться до вас подібно бумерангу, тому намагайтеся бажати всім тільки хороше. Стримуйте себе, якщо ви не в дусі: краще промовчати, ніж вимовити слова, про які згодом доведеться шкодувати. По можливості проведіть вечір в колі родини. Близьким може знадобитися ваша допомога.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Близнюків

    Ваш авторитет в колективі може похитнутися. Завоювати його знову буде непросто, тому до критичної точки краще не доводити. У відносинах з домочадцями вам захочеться згуртованості, в той час як вони будуть жити за принципом «кожен сам по собі». У ваших силах змінити цю ситуацію, дерзайте.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Раків

    Початок дня може принести Ракам різку зміну настрою. Намагайтеся не діяти під впливом емоцій, інакше ризикуєте прийняти помилкові рішення і посваритися з близькими людьми. Зняти напругу допоможе хороше фізичне навантаження - сходіть в спортзал, зробіть пробіжку або просто виконайте комплекс нескладних вправ.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Лева

    Це час активності чоловічої енергії, тому постарайтеся звільнитися від вантажу проблем, що накопичилися, енергійно взявшись за їх рішення. Не сумнівайтеся в успіху розпочатого: все вийде, якщо вами буде рухати бажання дійти до кінця. Пам'ятайте: сьогодні успішно реалізуються лише попередньо продумані і підготовлені справи.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Дів

    Стресових ситуацій буде не уникнути. Але якщо ви зможете контролювати свої емоції, впоратися з проблемами буде набагато простіше. Можливо, буде ситуація, в якій вам доведеться проявити сміливість. Не завадить і підвищена увага. Наприклад, під час підписання важливих паперів.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Терезів

    Будь-які експерименти в цей день заохочуються! Не бійтеся робити те, чого раніше боялися. Не виключено, що нагадають про себе старі знайомі. Будьте обережні з ними, деякі зв'язку краще не починати знову. День буде не настільки насиченими, як вечір.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Скорпіонів

    Не звертайте уваги на дрібниці. Краще зосередьтеся на дійсно важливі речі. Може почати пустувати здоров'я у близьких родичів. Не пропустіть цей момент. Вам доведеться перемкнути всю свою увагу на них. Відволіктися від рутини допоможуть домашні клопоти.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Стрільців

    Спокій вам зберегти не вдасться: дратувати буде буквально все! Головне - тримати себе в руках на роботі. Стрільці-одинаки зараз повинні бути особливо уважними: десь неподалік знаходиться ваша доля. Будьте на висоті в цей день, щоб вас неодмінно помітили.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Козерогів

    Зірки радять вам робити подарунки навколишнім, нехай навіть вони будуть символічними. А ось вам презентів чекати не варто. У відносинах з коханою може початися холод, а з батьками - нерозуміння. Козерогів-батьків порадують діти: буде знайдено порозуміння з ними. 

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Водоліїв

    Можуть зіпсуватися відносини відразу з декількома людьми. Відновити їх вийде не відразу. Кар'єрне зростання також поки не передбачається, навпаки, залишиться багато невирішених питань. Зате порадує кохана людина: подарує подарунок або влаштує романтичний вечір. 

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 10 березня 2020 для Риб

    Ви можете опинитися в центрі пліток і пересудів. Не давайте приводів! Службовий роман, який виник у представників знаку, має шанси перерости в щось більше. А ось на відпочинок в цей період розраховувати не варто. Краще сплануйте відпустку: саме час для цього!

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Гороскоп, Знаки, Зодиак, Астропрогноз, На Сьогодні, 10 Березня.
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