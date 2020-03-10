Гороскоп на сьогодні 10 березня: Овнам потрібно забути образи, а Раків чекає різка зміна настрою

1 Гороскоп на сьогодні, 10 березня 2020 року, передбачає метушливий день. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Овнів Сварка з коханою людиною може мати затяжний характер. Постарайтеся не доводити справу до конфлікту, забудьте образи. Кінець дня хороший для процедур по догляду за собою. Проводити їх можна як в салоні краси, так і вдома. На роботі зараз тиша і спокій, насолоджуйтеся цим.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Тельців Ваші побажання іншим людям повернуться до вас подібно бумерангу, тому намагайтеся бажати всім тільки хороше. Стримуйте себе, якщо ви не в дусі: краще промовчати, ніж вимовити слова, про які згодом доведеться шкодувати. По можливості проведіть вечір в колі родини. Близьким може знадобитися ваша допомога.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Близнюків Ваш авторитет в колективі може похитнутися. Завоювати його знову буде непросто, тому до критичної точки краще не доводити. У відносинах з домочадцями вам захочеться згуртованості, в той час як вони будуть жити за принципом «кожен сам по собі». У ваших силах змінити цю ситуацію, дерзайте.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Раків Початок дня може принести Ракам різку зміну настрою. Намагайтеся не діяти під впливом емоцій, інакше ризикуєте прийняти помилкові рішення і посваритися з близькими людьми. Зняти напругу допоможе хороше фізичне навантаження - сходіть в спортзал, зробіть пробіжку або просто виконайте комплекс нескладних вправ.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Лева Це час активності чоловічої енергії, тому постарайтеся звільнитися від вантажу проблем, що накопичилися, енергійно взявшись за їх рішення. Не сумнівайтеся в успіху розпочатого: все вийде, якщо вами буде рухати бажання дійти до кінця. Пам'ятайте: сьогодні успішно реалізуються лише попередньо продумані і підготовлені справи.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Дів Стресових ситуацій буде не уникнути. Але якщо ви зможете контролювати свої емоції, впоратися з проблемами буде набагато простіше. Можливо, буде ситуація, в якій вам доведеться проявити сміливість. Не завадить і підвищена увага. Наприклад, під час підписання важливих паперів.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Терезів Будь-які експерименти в цей день заохочуються! Не бійтеся робити те, чого раніше боялися. Не виключено, що нагадають про себе старі знайомі. Будьте обережні з ними, деякі зв'язку краще не починати знову. День буде не настільки насиченими, як вечір.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 10 березня 2020 для Скорпіонів Не звертайте уваги на дрібниці. Краще зосередьтеся на дійсно важливі речі. Може почати пустувати здоров'я у близьких родичів. Не пропустіть цей момент. Вам доведеться перемкнути всю свою увагу на них. Відволіктися від рутини допоможуть домашні клопоти.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Стрільців Спокій вам зберегти не вдасться: дратувати буде буквально все! Головне - тримати себе в руках на роботі. Стрільці-одинаки зараз повинні бути особливо уважними: десь неподалік знаходиться ваша доля. Будьте на висоті в цей день, щоб вас неодмінно помітили.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 10 березня 2020 для Козерогів Зірки радять вам робити подарунки навколишнім, нехай навіть вони будуть символічними. А ось вам презентів чекати не варто. У відносинах з коханою може початися холод, а з батьками - нерозуміння. Козерогів-батьків порадують діти: буде знайдено порозуміння з ними.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 10 березня 2020 для Водоліїв Можуть зіпсуватися відносини відразу з декількома людьми. Відновити їх вийде не відразу. Кар'єрне зростання також поки не передбачається, навпаки, залишиться багато невирішених питань. Зате порадує кохана людина: подарує подарунок або влаштує романтичний вечір.