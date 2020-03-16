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Місячний календар на 16-22 березня: сприятливі дні

Місячний календар на 16-22 березня: сприятливі дні
10:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Астролог розповіла про те, що можна і що не можна робити протягом кожного дня тижня.

Про те, що можна і що не можна робити протягом кожного дня тижня - з 16 по 22 березня 2020 року, коли краще доглядати за собою, займатися спортом, стригтися або йти в лазню розповіла астролог Людмила Булгакова. Про це пишуть "Факти".

16 березня

День посилення розумових здібностей, сприятливий для наукової діяльності, творчих занять, навчання, передачі накопиченого досвіду. Вітається також прояв щедрості стосовно оточуючих людей: можна - і треба - ділитися тим, що у вас в надлишку.

17 березня

День підвищеної агресивності, коли головне - зберігати спокій і рівновагу. Не можна брати участь в інтригах, встрявати в чужі конфлікти, злословити і розпускати плітки.

18 березня

День, коли нове приходить на місце старого, тому не варто триматися за те, що віджило свій вік, чи то речі, проекти або відносини з людьми. Удача чекає тих, чия професія пов'язана з творчістю. 19 березня Через нестачу енергії можуть нахлинути лінь і апатія, не варто їм противитися - краще зайнятися улюбленою справою, на нього сили обов'язково з'являться.

20 березня

Енергетика дня неспокійна - може з'явитися бажання сперечатися і сваритися з-за нісенітниці, хвалитися і виявляти зарозумілість стосовно оточуючих.

21 березня

День, коли думки повинні бути високими, а справи - благородними. Необхідно всіляко уникати стресу: негативні емоції можуть не найкращим чином позначитися на здоров'ї.

Коронавірус в Україні: новини про карантин 16 березня (онлайн)

22 березня

Тиху і сприятливу енергетику дня не можна порушувати грубістю, злістю і безцеремонністю - будь злий вчинок спричинить покарання.

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Гороскоп, Астролог, 20, Місячний календар, Тиждень, Сприятливі Дні.
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