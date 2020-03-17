Гороскоп на 17 березня для кожного знака Зодіаку

1 У цей день не варто нехтувати безпекою. Читайте гороскоп на 17 березня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі. День обіцяє добрі стосунки з сім'єю, особливо з дітьми. Вдалий час, щоб приймати важливі рішення. Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку Овен (21 березня – 20 квітня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Овнів Сьогодні у представників знаку можуть виникнути проблеми з прийняттям рішень і радикальних кроків. Невпевненість може проникнути у життя разом з відчуттям нестабільності та недостатньої підтримки.

2 Близнюки (21 травня – 21 червня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Близнюків

3 Сьогодні у представників знаку може виникнути потреба попросити про підтримку. Також імовірно, що у вас попросить про підтримку інша людина. Тим, хто має пару, не варто бути занадто вимогливим до свого партнера. Рак (22 червня – 22 липня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Раків

4 У представників знаку може виникнути напруга, викликане почуттям небезпеки. Сама ж доба буде багатою на інтриги та конфлікти. Майте сміливість і вірте в себе. Без потреби не відмовляйтесь від своїх переконань і захищайте все, що вам дороге. Лев (23 липня – 23 серпня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Левів

5 Цей день може стати вихідним від напруги та тривоги. Сьогодні імовірні ситуації, у яких ви повернете довіру до когось із ваших близьких чи знайомих, пробачите та примиритеся. Не робіть нічого силою, натомість співпрацюйте та доходьте до консенсусу. Діва (24 серпня – 23 вересня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Дів

6 У цей день Дівам може вдатися закінчити затяжні справи, втім настрою це може й недодати. Відчуття втоми та бажання сховатись якнайдалі будуть цілком природніми, особливо для тих, хто отримає порцію звинувачень у проблемах інших. Зробіть паузу на відпочинок. Терези (24 вересня – 23 жовтня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Терезів

7 Сьогодні Терези зможуть почати дивитися на важливі для них речі під зовсім іншим кутом. Варто довіритися своїй інтуїції і почати діяти по-своєму. Твердість у діях приноситиме результати. Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) Гороскоп на 17 березня 2020 для Скорпіонів

8 Сьогодні краще відмовитися від надмірного обдумування всього і всіх. Дайте собі трохи спокою і не розмірковуйте про зайве. Така настанова зробить день вдалим. Стрілець (23 листопада – 21 грудня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Стрільців

9 Вам не завадить контакт з добрим другом, який допоможе відірватися від надокучливої ситуації чи неприємних думок. Варто запланувати розмову з тим, з ким вам легко спілкується. Козеріг (22 грудня – 20 січня) Гороскоп на 17 березня 2020 для Козерогів

10 Козероги сьогодні стрілятимуть далеко від істини. Імовірне сильне бажання бути нечесним та нелояльним до коханої людини. Є шанси, що промахи доведеться визнати та виправити. Водолій (21 січня – 20 лютого) Гороскоп на 17 березня 2020 для Водоліїв