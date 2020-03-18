Гороскоп на сьогодні 18 березня: у Тельців час для нових знайомств, а Дівам належить зробити чимало справ

1 Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2020 року, передбачає сприятливий день для осіб, які запланували творчу роботу. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Овнів Якщо на роботі не все буде йти так, як би цього хотілося, не турбуйтеся, все компенсується в чомусь іншому. Серйозних неприємностей не очікується. У відносинах з близькими людьми хитрувати не варто - необхідна повна щирість.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Тельців Настає час, досить насичене спілкуванням і новими знайомствами. Постарайтеся виключити будь-яку користь з ваших взаємин з людьми. На цей день можете планувати ділові зустрічі, переговори, підписання паперів.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Близнюків Ваше хвилювання, яке може бути пов'язане з професійною діяльністю, постарайтеся компенсувати чимось приємним. Зараз вам просто необхідна емоційна підтримка близьких людей. І утримайтеся від різного роду перебільшень.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Раків У вас досить сил і енергії. Постарайтеся викроїти більше часу для занять, які дійсно приносять вам задоволення. Зараз йде вдалий період для того, щоб зайнятися спортом і почати цикл вправ для поліпшення фізичної форми.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Лева Не ображайте своїх близьких неувагою до їх проблем і прохань. З обережністю поставтеся до нових ділових партнерів. Не вірте, коли вам обіцяють "золоті гори". Якщо в стосунках з коханою людиною щось не влаштовує, не поспішайте робити поспішні висновки.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Дів Зараз вам належить зробити чимало справ і прийняття відповідальних рішень. Тільки уникайте участі в конфліктах. Вдалими будуть походи по магазинах, так що варто побалувати себе і своїх близьких покупками. В борг постарайтеся не давати і не брати.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Терезів Зараз вдалий час для прояву активності. Те, що раніше представляло певну складність, на даний момент виявиться під силу. Головне - не лінуватися. В особистому плані ніяких розчарувань виникнути не повинно. Можливо, ви зустрінете свою любов, або старі відносини спалахнуть з новою силою.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 18 березня 2020 для Скорпіонів Не варто обмежувати себе в своїх бажаннях і прагненнях. Кохана людина повністю підтримає вас в будь-яких починаннях. В даний час вас чекають зустрічі зі старими друзями, які принесуть приємні зміни. У професійній сфері ніяких серйозних змін - все піде своєю чергою.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Стрільців Не будьте легковажними по відношенню до близьких людей. Ви можете своєю поведінкою або словом образити їх, навіть не усвідомивши цього. Непогані перспективи виникнуть на професійній ниві, але не хапайтеся за кілька справ одночасно.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 18 березня 2020 для Козерогів День обіцяє скластися вдало. З'явилася чудова можливість відкрити для себе щось нове в стосунках з коханою людиною. Але для цього не приховуйте своїх бажань. Не пошкодуйте грошей і придбайте обновку, про яку давно мріяли.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 18 березня 2020 для Водоліїв На роботі не варто форсувати події. Потрібно наполегливо і терпляче продовжувати розпочаті справи, наводити в них порядок. При першій-ліпшій можливості використовуйте час для відпочинку. Фізичні навантаження оптимальні на природі, на дачі, в меншій мірі - в спортзалі. Не завадить контроль над витратами.