Астролог назвала знаки Зодіаку, на яких в березні чекає несподіване багатство

У Овнів у березні очікуються грошові надходження, причому у великих обсягах, що стане несподіванкою для представників цього знака Зодіаку.

Відомий астролог Тамара Глоба склала прогноз за знаками Зодіаку на березень 2020 і назвала чотири знаки, на яких в кінці поточного місяця чекає фінансовий успіх.

Про це пише Topnews.



Овен

У Овнів у березні очікуються грошові надходження, причому у великих обсягах, що стане несподіванкою для представників цього знака Зодіаку. Фахівець рекомендує не витрачати зайві кошти на покупки, а вкласти їх у справу під відсотки.

Цей місяць чудово підходить для накопичень та інвестицій, а не для великих витрат.

Близнюки

Близнюки в березні 2020 отримають несподіваний прибуток. Представникам цього знаку Зодіаку також не рекомендується витрачати фінансові надходження, однак можна дозволити собі дрібні покупки, які точно принесуть вам позитивні емоції. Не вплутуйтеся в цьому місяці в кредити і не давайте в борг.

Терези

Фінансовий прибуток принесе Терезам участь у різних проектах у березні 2020. У підсумку ви зможете вигідно вкласти отримані кошти, що зробить вас справжнім щасливчиком в очах інших.

Особливо пощастить тим, хто займається діяльністю у сфері комунікацій, наприклад, в журналістиці, освіті та інших подібних заняттях.

Водолій

У Водоліїв в середині березня 2020 несподівано з'явиться можливість додаткового заробітку. Гроші не прийдуть до вас просто так - доведеться як слід попрацювати, але результат порадує вас своєю фінансовою стороною. Справжній зліт переживуть представники творчих професій. Представникам інших сфер рекомендується уникати ненадійних партнерів.