Скачать
Середа, 18.03.2020
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції

Астролог назвала знаки Зодіаку, на яких в березні чекає несподіване багатство

Астролог назвала знаки Зодіаку, на яких в березні чекає несподіване багатство
10:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

У Овнів у березні очікуються грошові надходження, причому у великих обсягах, що стане несподіванкою для представників цього знака Зодіаку.

Відомий астролог Тамара Глоба склала прогноз за знаками Зодіаку на березень 2020 і назвала чотири знаки, на яких в кінці поточного місяця чекає фінансовий успіх.

Про це пише Topnews.

Овен

У Овнів у березні очікуються грошові надходження, причому у великих обсягах, що стане несподіванкою для представників цього знака Зодіаку. Фахівець рекомендує не витрачати зайві кошти на покупки, а вкласти їх у справу під відсотки.

Цей місяць чудово підходить для накопичень та інвестицій, а не для великих витрат.

Близнюки

Близнюки в березні 2020 отримають несподіваний прибуток. Представникам цього знаку Зодіаку також не рекомендується витрачати фінансові надходження, однак можна дозволити собі дрібні покупки, які точно принесуть вам позитивні емоції. Не вплутуйтеся в цьому місяці в кредити і не давайте в борг.

Терези

Фінансовий прибуток принесе Терезам участь у різних проектах у березні 2020. У підсумку ви зможете вигідно вкласти отримані кошти, що зробить вас справжнім щасливчиком в очах інших.

Особливо пощастить тим, хто займається діяльністю у сфері комунікацій, наприклад, в журналістиці, освіті та інших подібних заняттях.

Рецепт дня: тушкована квасоля з грибами

Водолій

У Водоліїв в середині березня 2020 несподівано з'явиться можливість додаткового заробітку. Гроші не прийдуть до вас просто так - доведеться як слід попрацювати, але результат порадує вас своєю фінансовою стороною. Справжній зліт переживуть представники творчих професій. Представникам інших сфер рекомендується уникати ненадійних партнерів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гороскоп, Астрология, Финансі, Знаки Зодіаку, Успіх, Березень.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні
03 Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
04 Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні
05 10 музеїв світу, які можна відвідати віртуально доки триває карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві спостерігаються великі затори
У Києві спостерігаються великі затори
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Оголошено номінантів премії &quot;Золота Дзиґа&quot; - в лідерах драма &quot;Додому&quot; і комедія &quot;Мої думки Тихі&quot;
Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся