Рецепт дня: тушкована квасоля з грибами

Квасоля з грибами у сметанному соусі — смачна та поживна страва, яка підходить для ситного обіду чи вечері.

Існує багато варіацій цього рецепту, які відрізняються видом грибів, густотою соусу, додаванням ароматних спецій та зелені.

Головним секретом цієї страви є попередньо замочена квасоля, яка в процесі готування стає м’якою та ніжною. Заздалегідь підготовлені боби також суттєво економлять час приготування. Тому тушкована квасоля з грибами — чудовий варіант швидкої вечері після насиченого робочого дня.

Крім того, що квасоля смачна, вона ще й дуже корисна. У ній міститься білок та клітковина; вона чудово очищує організм від шлаків та токсинів, знижує рівень цукру в крові. Страви з квасолі стали обов’язковою частиною дієтичного та вегетаріанського меню як смачна альтернатива тваринному білку.

За оригінальним рецептом до квасолі додаються білі гриби. Проте можна замінити їх на будь-які інші: печериці, гливи, польські, підберезники, маслюки. Не обов’язково використовувати свіжі грибочки, підійдуть і заморожені. Бажано попередньо розморозити їх у холодильнику, щоб зберегти смак, аромат та користь продукту.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Квасоля - 1 склянка

Гриби білі - 300 гр

Сметана - 200 гр

Цибуля - 2 шт

Борошно - 2 ст.л.

Рослинна олія - 2 ст.л.

Кріп - 1 пучок

Сіль та перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Для початку замочуємо квасолю на 5–6 годин. Якщо є можливість, варто залишити її у воді на ніч.

Етап № 2

Після замочування відварюємо квасолю до готовності у підсоленій воді. Паралельно протягом 15–20 хвилин проварюємо білі гриби. Печериці можна не варити, оскільки вони приготуються в процесі тушкування. Для тушкування бажано підготувати глибоку сковорідку з товстим дном. Також підійде неглибокий казанок чи каструля.

Етап № 3

На розігріту сковорідку висипаємо нарізану цибулю, обсмажуємо до м’якості.

Нарізаємо гриби великими шматочками, додаємо до цибулі. Обсмажуємо на невеликому вогні до золотистого кольору.

Етап № 4

У сотейнику до легкого рум’янцю обсмажуємо борошно, додаємо сметану, трохи солі та перцю, добре перемішуємо та прогріваємо декілька хвилин (але не доводимо до кипіння). Соус виливаємо до грибів, туди ж висипаємо зварену квасолю.

Акуратно з’єднавши всі інгредієнти, накриваємо сковорідку кришкою та тушкуємо на невеликому вогні протягом 10–15 хвилин.

Подавати страву до столу бажано теплою, попередньо прикрасивши її гілочкою кропу. Ароматні грибочки та ніжка квасоля смакують навіть дітям, які не дуже полюбляють овочі. Насолоджуйтесь!