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Середа, 18.03.2020
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18 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

18 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
07:49 Сьогодні Телеграф maximum.fm Фото: maximum.fm

Новини України:Сьогодні, 18 березня, відзначають Всесвітній день вторинної переробки, а в Україні святкують День працівника податкової та митної справи.

За календарем віряни сьогодні вшановують День Святого Конона, якого вважають не лише проповідником, а й чудотворцем.
У середу, 18 березня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 3952 до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого (саме в цей день відбулося створення світу.
  • 1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.
  • 1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.
  • 1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
  • 1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввим співвідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.
  • 1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.
  • 1921 — укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.
  • 1924 — у США прем'єра німого фільму "Багдадський злодій", проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.
  • 1932 — у Сіднейській затоці відкрито міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м).
  • 1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк".
  • 1962 — Франція й Алжир підписують договір про закінчення алжирської війни, цим самим Алжир здобуває незалежність.
  • 1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом "Восток-2", він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
  • 1992 — "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1.
  • 1992 — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.
  • 2014 — Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації

ХТО НАРОДИВСЯ 18 БЕРЕЗНЯ

  • 518 — Адам Ельсгаймер, німецький живописець.
  • 1634 — Мадам де Лафаєтт, французька письменниця, автор одного з перших романів у літературі "Принцеса Клевська".
  • 1790 — Астольф де Кюстін, французький дипломат, мандрівник, письменник.
  • 1842 — Стефан Малларме, французький поет.
  • 1844 — Микола Римський-Корсаков, російський композитор українського походження.
  • 1858 — Рудольф Дізель, німецький інженер, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.
  • 1874 — Микола Бердяєв, один з найвидатніших філософів ХХ сторіччя.
  • 1900 — Тінслі Гарісон, американський лікар.
  • 1900 — Василь Чапленко, український письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор.
  • 1914 — Леонід Вишеславський, український поет, літературознавець, перекладач, педагог.
  • 1959 — Люк Бессон, відомий французький кінорежисер, сценарист і кінопродюсер.1969 — Василь Іванчук, гросмейстер, шосте місце у світі (рейтинг Ело 2750, станом на 2 січня 2007) та найкращий шахіст України.
  • 1982 — Тімо Глок, німецький автогонщик, пілот Формули-1, чемпіон серії GP2 2007 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо птахи літають високо, то найближчими днями буде сонячно та тепло;
  • Якщо сонячна погода на Конана, то літо буде спекотним;
  • Якщо вранці туманно, то день буде ясним;
  • Якщо чути спів пташок, то незабаром прийде похолодання.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу, а також піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна нехтувати правилами гігієни;
  • Не можна ігнорувати прохання про допомогу.
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Календарь, Именинники, Прикмети, Традиції, Суспільство, Події.
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