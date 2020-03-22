Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Цим чотирьом знакам Зодіаку пощастить вже зовсім скоро

Цим чотирьом знакам Зодіаку пощастить вже зовсім скоро
18:14 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких чекає удача наприкінці березня.

Гороскоп на березень говорить про те, що перший весняний місяць стане складним періодом. Однак цей місяць буде дуже насиченим, багатим на події та інформацію й у багатьох представників зодіакального сузір'я відбудуться кардинальні зміни в усіх сферах життя.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку третя декада березня принесе неймовірне везіння та удачу в усіх починаннях.

Тілець

Наприкінці березня Тільці зроблять свій остаточний вибір в особистому житті, і цей вибір стане правильним. Період сприятливий для того, щоб завершити старі конфлікти й проявити свій професіоналізм. Останні дні місяця принесуть Тельцям чимало приємних сюрпризів, а любовний партнер дуже оригінально здивує. Найбільш вдалими стануть 23 і 28 березня.

Близнюки

Астрологи радять представникам цього знаку дерзати і не зупинятися, тому що в кінці березня Меркурій буде повністю на їхньому боці. Удача і везіння чекає в усіх починаннях, які пов'язані з фінансами, можна інвестувати кошти. У невеликих негараздах прийдуть на допомогу вірні друзі. В останні дні, якщо дозволить ситуація у країні, варто вирушити в гості до друзів в інше місто. Вдалі дні – 29 і 31 березня.

Топ-5 найсильніших чоловічих знаків Зодіаку

Лев

Третя декада березня обіцяє Левам отримання бажаного, але астрологи рекомендують не поспішати з висновками. З фінансами буде все в порядку й можна запланувати собі дорогу покупку. Останні дні місяця не варто проводити на самоті, сприятливими стануть прийоми гостей, важливі ділові знайомства, планування торжества і навіть переїзд. Найвдаліші дні – 25, 29 і 30 березня.

Скорпіон

Третя декада місяця стане позитивним періодом для творчих Скорпіонів. З'явиться багато шансів, щоб проявити себе або заробити пристойну суму грошей. Саме час використовувати технічні новинки та інтернет. Тим, хто перебуває у стосунках – світить веселенька авантюра разом із партнером. Астрологи радять бути відкритими у своїх почуттях та емоціях – це все винагородиться сповна. Найвдаліші дні – 27 і 28 березня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гороскоп, Лев, Скорпіон, Близнюки, Березень, Тілець.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся