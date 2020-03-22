Цим чотирьом знакам Зодіаку пощастить вже зовсім скоро

Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких чекає удача наприкінці березня.

Гороскоп на березень говорить про те, що перший весняний місяць стане складним періодом. Однак цей місяць буде дуже насиченим, багатим на події та інформацію й у багатьох представників зодіакального сузір'я відбудуться кардинальні зміни в усіх сферах життя.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку третя декада березня принесе неймовірне везіння та удачу в усіх починаннях.

Тілець

Наприкінці березня Тільці зроблять свій остаточний вибір в особистому житті, і цей вибір стане правильним. Період сприятливий для того, щоб завершити старі конфлікти й проявити свій професіоналізм. Останні дні місяця принесуть Тельцям чимало приємних сюрпризів, а любовний партнер дуже оригінально здивує. Найбільш вдалими стануть 23 і 28 березня.

Близнюки

Астрологи радять представникам цього знаку дерзати і не зупинятися, тому що в кінці березня Меркурій буде повністю на їхньому боці. Удача і везіння чекає в усіх починаннях, які пов'язані з фінансами, можна інвестувати кошти. У невеликих негараздах прийдуть на допомогу вірні друзі. В останні дні, якщо дозволить ситуація у країні, варто вирушити в гості до друзів в інше місто. Вдалі дні – 29 і 31 березня.

Лев

Третя декада березня обіцяє Левам отримання бажаного, але астрологи рекомендують не поспішати з висновками. З фінансами буде все в порядку й можна запланувати собі дорогу покупку. Останні дні місяця не варто проводити на самоті, сприятливими стануть прийоми гостей, важливі ділові знайомства, планування торжества і навіть переїзд. Найвдаліші дні – 25, 29 і 30 березня.

Скорпіон

Третя декада місяця стане позитивним періодом для творчих Скорпіонів. З'явиться багато шансів, щоб проявити себе або заробити пристойну суму грошей. Саме час використовувати технічні новинки та інтернет. Тим, хто перебуває у стосунках – світить веселенька авантюра разом із партнером. Астрологи радять бути відкритими у своїх почуттях та емоціях – це все винагородиться сповна. Найвдаліші дні – 27 і 28 березня.