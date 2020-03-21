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Топ-5 найсильніших чоловічих знаків Зодіаку

Топ-5 найсильніших чоловічих знаків Зодіаку
15:50 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Серед усіх 12 знаків Зодіаку можна зустріти як сильних, так і слабких чоловіків. Однак є певні знаки, які надають чоловікам особливої сили.

 Жінки відчувають це інтуїтивно, і завжди готові йти за таким супутником. Астрологи узагальнили ці знання, виділивши п’ять знаків, під якими народжуються найсильніші чоловіки.

Овен

Овни хоробрі й відчайдушні у досягненні своїх цілей. Іноді їхня напористість доходить до нерозсудливості, але саме завдяки таким якостям вони добиваються поставлених цілей. Вони часто живуть і діють за принципом “пан або пропав”. Багатьом жінкам подобається в чоловіках така риса, і вони сміливо довіряють їм свою долю. До речі, не дарма, тому що Овни заради своєї сім’ї готові на все.

Телець

Тельці, мабуть, найупертіший знак Зодіаку. Багато хто вважає цю рису негативною. Однак життя показує, що своєю впертістю Тельці, як правило, досягають поставленої мети. Чоловік-Телець, який хоче завоювати жінку, готовий брати її, як фортецю, довгою облогою. Але врешті-решт він, таки, доб’ється свого. Завдяки своїй працьовитості та наполегливості чоловіки-Тельці нерідко домагаються фінансового успіху. Однак при цьому вони залишаються щедрими і готові ділитися нажитим. Жінки почуваються з такими чоловіками, як за кам’яною стіною.

Лев

Леви за своєю природою природжені лідери. Вони не люблять залишатися на других позиціях і завжди готові брати відповідальність на себе – і на роботі, і в особистому житті. Чоловік-Лев, як правило, успішний, красивий і взагалі виглядає чудово. Жінці приємно бути поряд із таким чоловіком. Правда, їй іноді доводиться нелегко, бо треба відповідати своєму супутнику в усьому. Проте він сам зацікавлений, щоби його жінка так само сяяла, як і він. Тому він завжди готовий докласти до цього зусилля. Чоловіки-Леви чуйні і завжди готові прийти на допомогу. Це вигідно виділяє їх серед інших.

Діва

Чоловік-Діва – людина зі сталевим стрижнем всередині. Причому такими вони не народжуються. Їхня сила і непохитність – результат копіткої праці над собою. Такий чоловік буквально робить себе сам. І в цьому його особлива привабливість і сила, бо він вміє цінувати зусилля, докладені іншою людиною для досягнення мети. Завдяки прищепленим собі якостям і звичкам він дуже емоційно стійкий. І жінки інтуїтивно відчувають це. Він завжди може заспокоїти, підбадьорити і вселити в жінку упевненість у своїх силах. З такими чоловіками дуже комфортно і надійно.

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Водолій

Водолій – найбільш обдарований знак Зодіаку в емоційному плані. Чоловік-Водолій відчуває жінку, яка знаходиться поруч із ним, на рівні підсвідомості. Він вловлює найменші рухи загадкової жіночої душі і вміє правильно на них реагувати. Жінкам подобається, коли поруч знаходиться такий чуйний і розуміючий супутник.Водночас чоловік-Водолій ніколи не дозволяє жінці підпорядкувати себе її волі. Є питання, в яких він залишається непохитним, примудряючись при цьому уникнути конфліктів і з’ясування стосунків. Жінкам, які живуть, в першу чергу, емоціями, такі чоловіки дуже підходять. На них можна покластися. Вони в будь-якій ситуації зберігають ясний розум і готові підставити плече.

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Гороскоп, Овен, Знаки Зодіаку, Чоловік, Телець.
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