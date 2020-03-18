5 ознак, які говорять про нестерпний характер вашого коханого

Новини шоу бізнесу:Вибудовуючи великий замок брехні, чоловік забуває про дрібниці. Саме вони видають підступного обманника і маніпулятора.

Буває так, що дівчина кидається у вир відносин, беззастережно довіряючи коханому. Часто страх залишитися одній призводить до того, що представниця прекрасної статі терпить неповажне ставлення чоловіка, або навіть агресивну поведінку.

Наскільки він чесний

На жаль, не буває кришталево чистих людей. Та й брехня інколи буває на благо. Невинні недомовки можуть призвести брехуна у вигоді. Головне, щоб брехня не шкодила іншим. Зустрічаються такі люди, які патологічно не можуть говорити правду. Вони домагаються бажаного будь-яким шляхом, будуючи замки з брехні, не озираючись на почуття інших. Чоловіки не є винятком. Часто підступні обманники прикидаються турботливими та добрими рівно до того моменту, як серце дівчини розтане, і вона буде згодна на все.

Справжні брехуни настільки витончено ховають правду, що розпізнати її практично неможливо. Такий чоловік перестає проявляти інтерес до пані відразу після того, як отримає бажане. Жінка може розчаруватися в собі і в чоловічій статі після такої зради. З таким тягарем на душі їй складно буде побудувати здорові відносини та навчиться вірити людям. Щоб уникнути обману з боку партнера, потрібно знати ознаки, по якім можна викрити негідника кавалера.

Як дізнатися справжнє ставлення

Щоб зрозуміти, як чоловік ставиться до жінки, дамі слід довідатися, як партнер висловлюється про неї перед спільними знайомими або друзями. Важливо, щоб ця розмова відбувалася без присутності самої жінки, інакше вона почує тільки приємні речі. Цей прийом дозволяє дізнатися не тільки про реальне ставлення партнера, але і про негативні риси його характеру, такі як дріб'язковість, любов до пліток або прагнення принизити партнерку в очах навколишніх.

При цьому не варто самій підслуховувати розмову. У разі, якщо це помітять люди, репутація дами постраждає. Кращий вихід — отримати доступ до особистого листування коханого: тут чоловік не боїться показати своє справжнє обличчя.

Фрази, за якими можна розпізнати негідного партнера

Перш, ніж відкритися чоловікові, жінці варто перед цим оцінити, чи немає тривожних «дзвіночків», що означають, що цей чоловік їй не підходить. За деякими фразами можна визначити характер чоловіка:

«Люба, це просто жарт»

Коли чоловік пояснює образливі жарти своїм підвищеним почуттям гумору, а в душі дівчини з'являється неприємний осад, це небезпечний сигнал. Погано, якщо такі ситуації не поодинокі, а регулярно повторюються. Ще гірше, якщо чоловік знає про те, що його зауваження образливі для партнерки. У цьому випадку, дамі краще відразу припинити відносини, інакше недостойний кавалер так і буде принижувати її перед навколишніми. Цей чоловік — просто невпевнена у собі людина, яка стверджується за рахунок інших.

«Не треба мене змінювати — я залишуся таким же»

Стосунки завжди будуються завдяки спільним зусиллям. І чоловік, і жінка чимось жертвують один заради одного — своєю свободою, часом та увагою. Якщо цього не робити, відносини не будуть розвиватися. Це не означає, що партнерам потрібно повністю забути про себе і свої бажання, перестати спілкуватися з друзями та родичами й приділяти увагу тільки одній людині. В гармонійному союзі люди працюють над відносинами кожен день, йдучи на компроміси, роблячи все для того, щоб партнер був щасливий. В іншому випадку, відносини швидко зживуть себе.

Молода дівчина може захоплюватися хлопцем, який не хоче змінюватися заради неї. Їй здається, що такий чоловік не дозволить жінці зневажати її. Насправді він егоцентричний і живе тільки для себе. Підлаштовуватися під когось іншого він не має наміру. Якщо даму ця ситуація не влаштовує, він просто вкаже їй на двері. Коли чоловік не бажає йти назустріч і, мало того, ставить ультиматуми, кращим виходом стане негайне розлучення.

«Доведи, що ти краща моєї колишньої»

Коли партнер розповідає про те, якою поганою була його колишня, закоханій в нього дамі варто серйозно подумати. По-перше, колись він сам вибрав цю дівчину. У цьому випадку, у нього немає підстав безсторонньо відгукуватися про неї. Жінка не повинна доводити чоловікові право бути з ним поруч. Кожна людина багатогранна. Приміром, друзі можуть любити свого товариша за різні речі. Це відбувається тому, що кожна особистість формує ставлення до людей через призму своїх уявлень про добро і зло. Для когось недоліки виглядають як гідності. Наприклад, струнку дівчину один може порахувати надмірно худою, а інший буде захоплюватися її тонкою талією.

Здорова любов відбувається не за якісь заслуги партнерів. Вони люблять один одного просто так, з їх гідностями та недоліками. Кожна людина має право проявляти свої емоції, не ховаючи їх на догоду іншому.

«Батьки думають, що ти мені не підходиш»

Є така категорія чоловіків, які не в змозі чесно і відкрито розлучитися з жінкою. Замість того, щоб просто сказати, що партнерка йому не підходить, боягузливий коханий придумує купу причин. Головна подібність у цих відмовки в тому, що він перекладає відповідальність за своє рішення на інших. Він може повідомити, що його партнерка категорично не сподобалася його мамі чи, навпаки, обвинуватити її в поганому ставленні до його друзів. Досвідчена дівчина швидко розуміє, що все це — нахабна спроба маніпуляції. Кращий вихід — відправити негідного кавалера до мами під спідницю, а самій приступити до пошуків справжнього чоловіка.

«Подивися, що ти наробила — задоволена?»

Забута праска, розбитий бампер або розлита на клавіатуру комп'ютера кружка кави — просто неприємні ситуації, які можуть трапитися з кожним. Щоб не сталося, будь-яку неприємність можна подолати без докорів і, тим більше, звинувачень або принижень. Існує багато причин неуважності, і кожна з них — не привід виявляти агресію. Саме в такі моменти жінка розуміє, здатний її коханий долати перешкоди або він, як маленька дитина — в силах тільки влаштувати істерику.

Цінувати не слова, а вчинки

Жінки люблять вухами, і це не міф. Дуже часто наївні дівчата вірять словам коханого. Добре, коли його красиві фрази підкріплені благородними вчинками. Але часто трапляється навпаки: підступний кавалер обсипає даму брехливими обіцянками. Милим створінням варто зрозуміти одну істину — сказати завжди легко, а от зробити деколи буває дуже важко. Щоб дізнатися, який чоловік насправді, перш за все, варто оцінити його вчинки.

Чоловік, який любить прибрехати, буде нескінченно обіцяти швидку пропозицію руки й серця. Він без зайвих слів погоджується допомогти по дому, однак лагодити розетку або виносити сміття доводиться дамі. Не варто довго сподіватися на виконання обіцянок, слід відразу обумовити терміни. Так легше відстежити невідповідність між словами та вчинками. Впевнена в собі дівчина не дозволить себе обманювати.

Дізнатися про негативні якості кавалера завжди можна, навіть якщо він ретельно приховує їх.