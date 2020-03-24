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Вівторок, 24.03.2020
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Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

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Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
10:02 Сьогодні Телеграф Укринформ

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2020 року, передбачуємо цей сонячний день.

  • 1

    Овен

  • 2

    День буде сприятливим для нових знайомств, ділових зустрічей, обговорення дискусій, підписання контрактів. Уникайте конфліктів, навіть якщо оточуючі потребують від вас забагато. Сильні емоції здатні завадити прийняти правильне рішення.

    Телець

  • 3

    Можно продовжувати роботу над початковими проектами, закінчувати справи. Працюйте не поодинці, а разом з партнерами, прислухайтесь до їх порад. Тоді буде набагато легше реалізувати свої задуми. Є всі шанси налагодити стосунки з людьми, з якими не вдавалось знайти спільну мову.

    Близнюки

  • 4

    Ніяких серйозних помилок ви в цей день не допустите, але слід уникати поспіху. Доведеться зайняти чужими проблемами. Пам'ятайте: не варто вірити чуткам, а особливо деяким обіцянкам. Зрештою, вас спробують ввести в оману.

    Рак

  • 5

    Ви можете проявити неабиякі здібності і переконати у своїй правоті кого завгодно. Є шанс наблизитися до поставленої мети. Тільки не хапайтеся за всі пропозиції одразу. Основну увагу приділіть завершенню справ. Не варто ризикувати тим, що є для вас цінним.

    Лев

  • 6

    День буде не надто напруженим, але досить плідним у професійній діяльності. З'явиться можливість налагодити корисні контакти або знайти потрібну інформацію. Проявляйте ініціативу. Займіться зміцненням здоров'я. Вдало можуть складатися нові романтичні знайомства, подорожі, розваги та покупки.

    Діва

  • 7

    Ваша нерішучість буде заважати вирішувати нагальні завдання. Але не зважайте на перешкоди. Зараз можуть зав'язатися нові ділові знайомства. Для любовних стосунків цей період є сприятливим. Самотні представники знаку можуть знайти споріднену душу.

    Ваги

  • 8

    У вас можуть виникнути проблеми в любовних і професійних відносинах. Але постарайтеся не приймати все близько до серця. Краще просто займіться тим, що приносить задоволення. Для врегулювання різних питань знадобляться гнучкість і поступливість.

    Скорпіон

     

  • 9

    В цей день знадобиться велика кількість відповідальності і високої працездатності. Причому для того щоб втілити в життя свої плани, спочатку доведеться закінчити всі раніше розпочаті справи. Цей період вдалий для нових романтичних зустрічей і знайомств. 

    Стрілець

  • 10

    Ви зможете прораховувати ситуації на декілька ходів вперед і активно діяти. Проявіть гнучкість, приділіть більше уваги домашнім справам і відносинам з близькими людьми. Заняття спортом, прогулянки або шопінг допоможуть підняти настрій.

    Козеріг

  • 11

    Не витрачайте час на те, щоб когось у чомусь переконати. Доводьте на діях, що правда на вашому боці. Почуття можуть заглушити голос розуму, і через це ви можете зробити помилку. Вивчайте спокійно ситуацію і терпляче налагоджуйте стосунки з людьми, чия допомога може знадобитися.

    Водолій

  • 12

    Доведеться проявити активність, щоб досягти позитивних результатів. Якщо вам доведеться мати справу з противниками, спробуйте прийти до мирної угоди хоча б на час. Не варто діяти поспіхом або під впливом сильного хвилювання.

    Риби

    Надійдені пропозиції можуть відкрити нові горизонти і розкрити ваші таланти. Навіть якщо вантаж проблем здасться непосильним, ви зможете з ним впоратися. Для нових знайомств і захоплень зараз цілком вдалий період. Постарайтеся більше часу приділяти рідним людям.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 березня 2020 року 

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