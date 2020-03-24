Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Овен
День буде сприятливим для нових знайомств, ділових зустрічей, обговорення дискусій, підписання контрактів. Уникайте конфліктів, навіть якщо оточуючі потребують від вас забагато. Сильні емоції здатні завадити прийняти правильне рішення.
Телець
Можно продовжувати роботу над початковими проектами, закінчувати справи. Працюйте не поодинці, а разом з партнерами, прислухайтесь до їх порад. Тоді буде набагато легше реалізувати свої задуми. Є всі шанси налагодити стосунки з людьми, з якими не вдавалось знайти спільну мову.
Близнюки
Ніяких серйозних помилок ви в цей день не допустите, але слід уникати поспіху. Доведеться зайняти чужими проблемами. Пам'ятайте: не варто вірити чуткам, а особливо деяким обіцянкам. Зрештою, вас спробують ввести в оману.
Рак
Ви можете проявити неабиякі здібності і переконати у своїй правоті кого завгодно. Є шанс наблизитися до поставленої мети. Тільки не хапайтеся за всі пропозиції одразу. Основну увагу приділіть завершенню справ. Не варто ризикувати тим, що є для вас цінним.
Лев
День буде не надто напруженим, але досить плідним у професійній діяльності. З'явиться можливість налагодити корисні контакти або знайти потрібну інформацію. Проявляйте ініціативу. Займіться зміцненням здоров'я. Вдало можуть складатися нові романтичні знайомства, подорожі, розваги та покупки.
Діва
Ваша нерішучість буде заважати вирішувати нагальні завдання. Але не зважайте на перешкоди. Зараз можуть зав'язатися нові ділові знайомства. Для любовних стосунків цей період є сприятливим. Самотні представники знаку можуть знайти споріднену душу.
Ваги
У вас можуть виникнути проблеми в любовних і професійних відносинах. Але постарайтеся не приймати все близько до серця. Краще просто займіться тим, що приносить задоволення. Для врегулювання різних питань знадобляться гнучкість і поступливість.
Скорпіон
В цей день знадобиться велика кількість відповідальності і високої працездатності. Причому для того щоб втілити в життя свої плани, спочатку доведеться закінчити всі раніше розпочаті справи. Цей період вдалий для нових романтичних зустрічей і знайомств.
Стрілець
Ви зможете прораховувати ситуації на декілька ходів вперед і активно діяти. Проявіть гнучкість, приділіть більше уваги домашнім справам і відносинам з близькими людьми. Заняття спортом, прогулянки або шопінг допоможуть підняти настрій.
Козеріг
Не витрачайте час на те, щоб когось у чомусь переконати. Доводьте на діях, що правда на вашому боці. Почуття можуть заглушити голос розуму, і через це ви можете зробити помилку. Вивчайте спокійно ситуацію і терпляче налагоджуйте стосунки з людьми, чия допомога може знадобитися.
Водолій
Доведеться проявити активність, щоб досягти позитивних результатів. Якщо вам доведеться мати справу з противниками, спробуйте прийти до мирної угоди хоча б на час. Не варто діяти поспіхом або під впливом сильного хвилювання.
Риби
Надійдені пропозиції можуть відкрити нові горизонти і розкрити ваші таланти. Навіть якщо вантаж проблем здасться непосильним, ви зможете з ним впоратися. Для нових знайомств і захоплень зараз цілком вдалий період. Постарайтеся більше часу приділяти рідним людям.