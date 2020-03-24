Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

1 Овен

2 День буде сприятливим для нових знайомств, ділових зустрічей, обговорення дискусій, підписання контрактів. Уникайте конфліктів, навіть якщо оточуючі потребують від вас забагато. Сильні емоції здатні завадити прийняти правильне рішення. Телець

3 Можно продовжувати роботу над початковими проектами, закінчувати справи. Працюйте не поодинці, а разом з партнерами, прислухайтесь до їх порад. Тоді буде набагато легше реалізувати свої задуми. Є всі шанси налагодити стосунки з людьми, з якими не вдавалось знайти спільну мову. Близнюки

4 Ніяких серйозних помилок ви в цей день не допустите, але слід уникати поспіху. Доведеться зайняти чужими проблемами. Пам'ятайте: не варто вірити чуткам, а особливо деяким обіцянкам. Зрештою, вас спробують ввести в оману. Рак

5 Ви можете проявити неабиякі здібності і переконати у своїй правоті кого завгодно. Є шанс наблизитися до поставленої мети. Тільки не хапайтеся за всі пропозиції одразу. Основну увагу приділіть завершенню справ. Не варто ризикувати тим, що є для вас цінним. Лев

6 День буде не надто напруженим, але досить плідним у професійній діяльності. З'явиться можливість налагодити корисні контакти або знайти потрібну інформацію. Проявляйте ініціативу. Займіться зміцненням здоров'я. Вдало можуть складатися нові романтичні знайомства, подорожі, розваги та покупки. Діва

7 Ваша нерішучість буде заважати вирішувати нагальні завдання. Але не зважайте на перешкоди. Зараз можуть зав'язатися нові ділові знайомства. Для любовних стосунків цей період є сприятливим. Самотні представники знаку можуть знайти споріднену душу. Ваги

8 У вас можуть виникнути проблеми в любовних і професійних відносинах. Але постарайтеся не приймати все близько до серця. Краще просто займіться тим, що приносить задоволення. Для врегулювання різних питань знадобляться гнучкість і поступливість. Скорпіон

9 В цей день знадобиться велика кількість відповідальності і високої працездатності. Причому для того щоб втілити в життя свої плани, спочатку доведеться закінчити всі раніше розпочаті справи. Цей період вдалий для нових романтичних зустрічей і знайомств. Стрілець

10 Ви зможете прораховувати ситуації на декілька ходів вперед і активно діяти. Проявіть гнучкість, приділіть більше уваги домашнім справам і відносинам з близькими людьми. Заняття спортом, прогулянки або шопінг допоможуть підняти настрій. Козеріг

11 Не витрачайте час на те, щоб когось у чомусь переконати. Доводьте на діях, що правда на вашому боці. Почуття можуть заглушити голос розуму, і через це ви можете зробити помилку. Вивчайте спокійно ситуацію і терпляче налагоджуйте стосунки з людьми, чия допомога може знадобитися. Водолій