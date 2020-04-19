Астропрогноз на сьогодні, 19 квітня, для всіх знаків Зодіаку

Завтра благотворний вплив матиме музика, перебування біля моря або ванна з морською сіллю. Обставини дня сприяють заспокоєнню, підштовхують до сентиментальності й великодушності.
Розслабленість спонукає закрити очі на важливі зміни, які супроводжують складну інгресію Сонця в Тельці. Завтра буде підхожий момент для тих, хто хоче пробачити колишню образу.
Овен
Овнам завтра краще відмовитися від активних розваг. День сприяє відпочинку, розслабленню, сентиментальності. Можна відіспатися, провести час за книгою або фільмом: це допоможе позбавитися від нав'язливих думок.
Телець
Цей день Тельцям краще провести в спокійному режимі. Відсутність навантажень цілющо позначиться на нервовій системі та фізичному самопочутті.
Близнюки
Цей день спотворює Близнюкам перспективу. Навіть якщо ви реаліст до мозку кісток, ви будете схильні переслідувати нематеріальні мети.
Рак
Раки завтра можуть дати волю почуттям, побути фантазерами й ідеалістами, довіритися своєму чуттю. Фоном подій легко стануть романтичні спогади, мрії про далеку країні, нездійсненної любові або втрачений шанс.
Лев
Завтра Левам буде нелегко ясно і чесно мислити, простіше проявити слабкість і піти у світ ілюзій. Схильність впливам і нестача особистого стрижня завадять вам усвідомити важливу зміну.
Діва
Дівам не варто засмучуватися через чужу скутість, завтра вона не завадить глибинному взаєморозумінню. Водночас завтра не найкращий день для розмови, важливіше хороший невербальний контакт і відповідна психологічна атмосфера.
Терези
Терезам завтра краще відкласти трудомістке починання, виснажливу розвагу або енерговитратне хобі. День підкреслить ваші слабкості та вразливості, підвищить загальну емоційність і вразливість, підсилить вашу залежність від людей, обставин чи самопочуття.
Скорпіон
Завтра Скорпіонам простіше жити у світі музики, кіно або комп'ютерних ігор. Також день підходить для пасивного відпочинку, занурення у творчість або інтимне життя. Доброчинний контакт з водою.
Стрілець
Стрільцям завтра не варто залишати свій будинок або тимчасове укриття. В психологічному плані, краще залишатися серед близьких людей: земляків, родичів, духовних однодумців.
Козеріг
Козероги завтра будуть інтуїтивно сподіватися на долю, вірячи, що вона не підведе. Удача прийде по знайомому каналу, який багато Козероги завбачливо забезпечили собі самі.
Водолій
Водоліям завтра краще забути про прагнення все контролювати. Результат подій майже не залежить від вашої активності, бажань і планів. Можливі несподівані вдалі придбання, щасливі знахідки, але не виключені й помилкові надії.
Риби
Риби завтра можуть розраховувати на момент везіння. Інтуїція не підведе. Збудеться одна з давніх надій. Моральну допомогу надасть друг, наставник чи однодумець. Багато Риб зіткнуться з ситуацією загадкової допомоги згори.