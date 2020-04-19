Астропрогноз на сьогодні, 19 квітня, для всіх знаків Зодіаку

1 Завтра благотворний вплив матиме музика, перебування біля моря або ванна з морською сіллю. Обставини дня сприяють заспокоєнню, підштовхують до сентиментальності й великодушності. Розслабленість спонукає закрити очі на важливі зміни, які супроводжують складну інгресію Сонця в Тельці. Завтра буде підхожий момент для тих, хто хоче пробачити колишню образу. Овен

2 Овнам завтра краще відмовитися від активних розваг. День сприяє відпочинку, розслабленню, сентиментальності. Можна відіспатися, провести час за книгою або фільмом: це допоможе позбавитися від нав'язливих думок. Телець

3 Цей день Тельцям краще провести в спокійному режимі. Відсутність навантажень цілющо позначиться на нервовій системі та фізичному самопочутті. Близнюки

4 Цей день спотворює Близнюкам перспективу. Навіть якщо ви реаліст до мозку кісток, ви будете схильні переслідувати нематеріальні мети. Рак

5 Раки завтра можуть дати волю почуттям, побути фантазерами й ідеалістами, довіритися своєму чуттю. Фоном подій легко стануть романтичні спогади, мрії про далеку країні, нездійсненної любові або втрачений шанс. Лев

6 Завтра Левам буде нелегко ясно і чесно мислити, простіше проявити слабкість і піти у світ ілюзій. Схильність впливам і нестача особистого стрижня завадять вам усвідомити важливу зміну. Діва

7 Дівам не варто засмучуватися через чужу скутість, завтра вона не завадить глибинному взаєморозумінню. Водночас завтра не найкращий день для розмови, важливіше хороший невербальний контакт і відповідна психологічна атмосфера. Терези

8 Терезам завтра краще відкласти трудомістке починання, виснажливу розвагу або енерговитратне хобі. День підкреслить ваші слабкості та вразливості, підвищить загальну емоційність і вразливість, підсилить вашу залежність від людей, обставин чи самопочуття. Скорпіон

9 Завтра Скорпіонам простіше жити у світі музики, кіно або комп'ютерних ігор. Також день підходить для пасивного відпочинку, занурення у творчість або інтимне життя. Доброчинний контакт з водою. Стрілець

10 Стрільцям завтра не варто залишати свій будинок або тимчасове укриття. В психологічному плані, краще залишатися серед близьких людей: земляків, родичів, духовних однодумців. Козеріг

11 Козероги завтра будуть інтуїтивно сподіватися на долю, вірячи, що вона не підведе. Удача прийде по знайомому каналу, який багато Козероги завбачливо забезпечили собі самі. Водолій