Скачать
Неділя, 19.04.2020
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
Повітря у Києві стало чистішим
Повітря у Києві стало чистішим
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

Астропрогноз на сьогодні, 19 квітня, для всіх знаків Зодіаку

Дивіться фото (13)
Астропрогноз на сьогодні, 19 квітня, для всіх знаків Зодіаку
07:31 Сьогодні Телеграф УНИАН

Обставини неділі сприяють заспокоєнню, підштовхують до сентиментальності й великодушності.

  • 1

    Завтра благотворний вплив матиме музика, перебування біля моря або ванна з морською сіллю. Обставини дня сприяють заспокоєнню, підштовхують до сентиментальності й великодушності.

    Розслабленість спонукає закрити очі на важливі зміни, які супроводжують складну інгресію Сонця в Тельці. Завтра буде підхожий момент для тих, хто хоче пробачити колишню образу.

    Овен

  • 2

    Овнам завтра краще відмовитися від активних розваг. День сприяє відпочинку, розслабленню, сентиментальності. Можна відіспатися, провести час за книгою або фільмом: це допоможе позбавитися від нав'язливих думок. 

    Телець

  • 3

     Цей день Тельцям краще провести в спокійному режимі. Відсутність навантажень цілющо позначиться на нервовій системі та фізичному самопочутті.

    Близнюки

  • 4

    Цей день спотворює Близнюкам перспективу. Навіть якщо ви реаліст до мозку кісток, ви будете схильні переслідувати нематеріальні мети.

    Рак

  • 5

    Раки завтра можуть дати волю почуттям, побути фантазерами й ідеалістами, довіритися своєму чуттю. Фоном подій легко стануть романтичні спогади, мрії про далеку країні, нездійсненної любові або втрачений шанс.

    Лев

  • 6

    Завтра Левам буде нелегко ясно і чесно мислити, простіше проявити слабкість і піти у світ ілюзій. Схильність впливам і нестача особистого стрижня завадять вам усвідомити важливу зміну.

    Діва

  • 7

    Дівам не варто засмучуватися через чужу скутість, завтра вона не завадить глибинному взаєморозумінню. Водночас завтра не найкращий день для розмови, важливіше хороший невербальний контакт і відповідна психологічна атмосфера.

    Терези

  • 8

    Терезам завтра краще відкласти трудомістке починання, виснажливу розвагу або енерговитратне хобі. День підкреслить ваші слабкості та вразливості, підвищить загальну емоційність і вразливість, підсилить вашу залежність від людей, обставин чи самопочуття.

    Скорпіон

  • 9

    Завтра Скорпіонам простіше жити у світі музики, кіно або комп'ютерних ігор. Також день підходить для пасивного відпочинку, занурення у творчість або інтимне життя. Доброчинний контакт з водою.

    Стрілець

  • 10

    Стрільцям завтра не варто залишати свій будинок або тимчасове укриття. В психологічному плані, краще залишатися серед близьких людей: земляків, родичів, духовних однодумців.

    Козеріг

  • 11

    Козероги завтра будуть інтуїтивно сподіватися на долю, вірячи, що вона не підведе. Удача прийде по знайомому каналу, який багато Козероги завбачливо забезпечили собі самі.

    Водолій

  • 12

    Водоліям завтра краще забути про прагнення все контролювати. Результат подій майже не залежить від вашої активності, бажань і планів. Можливі несподівані вдалі придбання, щасливі знахідки, але не виключені й помилкові надії.

    Риби

    Риби завтра можуть розраховувати на момент везіння. Інтуїція не підведе. Збудеться одна з давніх надій. Моральну допомогу надасть друг, наставник чи однодумець. Багато Риб зіткнуться з ситуацією загадкової допомоги згори.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 квітня 2020 року

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (13)

Все по темі:

Гороскоп, Лев, Терези, Знаки Зодіаку, Асропрогноз, 19 квітня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки
02 Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі
03 Оголошено нову дату Кубка світу з біатлону
04 Проведення Олімпіади в 2021 неможливе, поки не винайдуть вакцину
05 Автогонщик Себастьян Феттель розповів про переговори з "Феррарі"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня
У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся