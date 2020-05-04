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Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні пощастить з грошима

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні пощастить з грошима
08:31 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Скорпіони можуть сміливо спрямовувати всі сили на залучення фінансового благополуччя вже з понеділка.

Кожен тиждень підносить свої сюрпризи, і для того, щоб на початку травня удача не відверталася, варто познайомитися з думкою астрологів.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні дуже пощастить з грошима, пише slovofraza.

Найбільш вдалим періодом для ділової активності будуть дні з 10 по 10 травня. У цей період Раки зможуть не тільки обзавестися корисними зв'язками, але і збільшити прибуток шляхом придбаних знань і навичок. Витрати на цьому тижні краще всього направити на придбання товарів для створення затишку в домі, а також придбати милі подарунки для тих, хто дорогий серцю.

Скорпіони можуть сміливо спрямовувати всі сили на залучення фінансового благополуччя вже з понеділка. Витрачати накопичення астрологи рекомендують у вихідні, щоб порадувати себе довгоочікуваним придбанням, а подарувати близьким невеликі презенти як знак уваги.

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Успіх на цьому тижні буде з Рибами, і з 4 по 10 травня вони зможуть втілити в реальність сміливі ідеї, що стосуються залучення капіталу. Фінансовий добробут буде залежати і від моторності, а значить, Рибам важливо уважно стежити за знаками долі, щоб не упустити можливості відкрити двері у майбутнє і зірвати куш.

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Астрономия, Гороскоп, Гроші, Астрологи, Зірки, Знак Зодіаку.
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