На яких знаків Зодіаку чекає успіх цього тижня

Деякі знаки Зодіаку виведуть свої стосунки на новий рівень, а деякі - зустрінуть своє кохання.

Згідно з любовним гороскопом на травень, прийдешній тиждень принесе багато змін в особисте життя і сімейні стосунки.

Астрологи підкажуть, як знайти щастя в коханні у період з 11 по 17 травня 2019, пише SlovoFraza.

Близнюки

Близнюкам любовний гороскоп на тиждень передбачає гармонію і щастя у стосунках з протилежною статтю. У середині тижня можливі розбіжності з партнером з побутових питань. Не варто гостро реагувати на критику на свою адресу і претензії партнера, краще просто прислухатися до його думки й зробити висновки. На самотніх Близнюків чекає везіння в коханні: багаторазово посилиться уміння добиватися свого, яким обов'язково варто скористатися.

Леви

Цього тижня зірки дадуть Левам непогані шанси вивести стосунки на новий рівень. Для цього не доведеться лізти зі шкіри, досить буде просто додати у стосунки дещицю пристрасті, ніжності та спільних занять. Астрологи радять приділити більше уваги питанню спільного проведення часу і пошукати зі своїм партнером спільні інтереси. Самотніми Левами може оволодіти натхнення.

Можна стати ближчим з партнером, вирішити сімейні перипетії, познайомитися з цікавою людиною або організувати незвичайне побачення. Головне — прислухатися до голосу свого серця.

Стрільці

Згідно з любовним гороскопом на травень, на Стрільців чекає приємна ситуація в особистому житті. Всі сварки та непорозуміння зійдуть нанівець, в парі налагодиться взаєморозуміння. Саме час присвятити вільний час сімейному відпочинку, спілкуванню з партнером, подумати про майбутній і подальший розвиток стосунків. У самотніх представників Знаку може спалахнути яскравий роман.