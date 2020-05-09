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Субота, 09.05.2020
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День Перемоги 2020: привітання у прозі та картинках
День Перемоги 2020: привітання у прозі та картинках

День Перемоги 2020: привітання у прозі та картинках

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День Перемоги 2020: привітання у прозі та картинках
08:19 Сьогодні Телеграф

9 травня - свято Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Однак офіційно з 2015 року в Україні святкують 8 травня День пам’яті і примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. Але багато ветеранів традиційно своїм святом вважають саме 9 Травня. У цей день звучать зворушливі і красиві привітання на їхню честь, у знак їхньої відваги, перемог і надзусиль, прикладених у страшні роки війни.

Забути подвиги наших ветеранів просто неможливо. На жаль, з року в рік учасників у Другій світовій війні залишається все менше, і кожен українець зобов’язаний дякувати їм за мирне небо над головою. 

Пам’ятаємо тих,  хто віддав життя за наше сьогодення і майбутнє!

Щиро вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни та всіх громадян України зі світлим і радісним святом Перемоги над фашистськими загарбниками. Ми пам’ятаємо про тих, хто, не шкодуючи власного життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. Прийміть найтепліші побажання міцного здоров’я, затишку та благополуччя. Мирного неба Вам та Вашим близьким!

Шановні ветерани! Вітаємо Вас із Днем Перемоги!

Міцного здоров’я Вам, чудового настрою в цей святий і сумний для всіх нас день. Хай не болять Ваші рани, хай щастя і радість не переводяться у Ваших оселях. Пишаємося тим, що Ви зробили для Перемоги!

Шановні ветерани!

Прийміть мої щирі вітання зі світлим і радісним святом — Днем Перемоги! Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги. Напередодні цього світлого дня бажаю Вам, дорогі наші ветерани, великого щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіття. Нехай у Ваших родинах панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком!

9 Травня – не тільки прекрасний весняний день, а й незабутня, пам’ятна дата – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так мало залишилося тих, хто має безпосереднє відношення до цього свята, кому особисто ми повинні зараз вклонитися у ноги і подякувати за велику Перемогу. Побажаємо ж ветеранам здоров’я і довголіття та пообіцяємо, що докладемо всіх зусиль, щоб зберегти пам’ять про тих, хто довгими верстами йшов до цієї перемоги. Зі святом!

Щиро вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни! Ми пам'ятаємо про тих, хто, не шкодуючи власного життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. Прийміть найтепліші побажання міцного здоров'я, затишку та благополуччя. Мирного неба Вам та Вашим родинам!

День матері 2020: історія і традиції свята

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Весна, Проза, Привітання, Свято, 9 травня, Травневі свята, День Перемоги.
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