День матері 2020: історія і традиції свята

Новини України:Матір віддавна вважають символом берегині родини. Однак роль жінки не обмежується суто вихованням дітей і турботами про чоловіка.

Історія Дня матері

День матері святкується у світі 10 травня, в Україні традиційно у другу неділю травня. У цей день заведено вітати своїх неньок і дякувати їм за подароване життя й теплу підтримку.

День матері уперше почали відзначати після Першої світової у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині та Чехословаччині.

До цього Британія святкувала так звану "материнську неділю" – у четверту неділю Великого посту.

Ідею віддати жінкам одну з неділь у році озвучували у США ще наприкінці 1800-х років, але тоді підтримки вона не отримала. Офіційно вітати всіх мам на планеті почали тільки на початку 20 століття завдяки сприянню окремих американських активісток.

Матір віддавна вважають символом берегині родини. Однак нині почастішали дискусії довкола ролі жінки в сім’ї, оскільки її роль не обмежується суто вихованням дітей і турботами про чоловіка. Матір, крім того, поєднує з побутом роботу, знаходить час на саморозвиток і виступає активним членом суспільства.

Тому традиції привітання жінок вже переглянуті.

У християн 10 травня також асоціюється з Матір’ю Божою, до якої віряни звертаються, просячи заступництва і допомоги. У травні люди висловлюють подяку материнській самопожертві, коли природа виряджає планету у пишні убори весняних квітів.

День матері в Україні уперше відзначили у радянському Львові – у 1929 році. Відтоді українки поширили цю традицію на землі Тернопільської області і Східної Галичини.

Невдовзі СРСР заборонив відзначення цього свята, а вже з 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій Свято матері повернулося до України.

Офіційно День матері святкують в Україні з підписанням президентом відповідного указу від 10 травня 1999 року.