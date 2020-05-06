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Степанов зупинив масове звільнення лікарів

Степанов зупинив масове звільнення лікарів
21:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Подальше реформування залежить від того, як нова команда МОЗ буде втілювати своє бачення у життя.

Медична реформа потребує корекції й очільник МОЗ Максим Степанов став першим міністром, який набрався сміливості це визнати. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявив політичний експерт Тарас Семенюк.

“Ситуація, яка точиться зараз навколо МОЗ та медичної реформи каже про одне: реформа потребує корекції. Чому? Виклики часу. І Степанов — перший міністр, який набрався сміливості це признати. Мова не йде про зупинку реформи, але коригування в напрямку покращення, оцінюючи зміни які вносить пандемія в життя всього світу”, — написав політолог.

За його словами, інструменти, які закладали в медичну реформу команда Уляни Супрун мали ефект, але зараз потрібно шукати свій шлях з оглядкою на власні фінансові сили та запити суспільства.

“Україні слід свій формат реформи випрацьовувати, не копіювати чужі, але й не забувати за успішні кейси. Треба пропонувати власне бачення цієї проблеми й способів її вирішення. Вочевидь, новий міністр це бачення має, а його заяви щодо недопущення звільнення медиків та закриття лікарень знайдуть підтримку в більшості самих лікарів, й більшості українців. Оскільки закриття лікарень — це точно не в інтересах суспільства”, — вважає експерт.

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“Тепер важливо побачити, як це нове переосмислення буде впроваджуватися в реальність. Наскільки новій команді МОЗу вистачить ресурсів та наполегливості у досягненні заявлених цілей. Адже, 11 млрд гривень, які необхідні для медичної галузі, і про які казав Степанов, ще треба десь знайти. А потім ще й ефективно їх витратити”, — підсумував Семенюк.

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Степанов, Медреформа, Лікарі, Звільнення лікарів.
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