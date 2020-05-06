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Зеленський: Україна має виходити з карантину дисципліновано

Зеленський: Україна має виходити з карантину дисципліновано
20:50 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Президент нагадав, що перше пом'якшення карантину планується вже за п'ять днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має виходити з карантину дисципліновано та відповідно до поетапного плану.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, що оприлюднено на президентському сайті.

"Щодня кількість людей, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це позитивна тенденція, яка додає оптимізму. Водночас, якщо ми хочемо все це зберегти, ми не повинні розслаблятися, і виходити з карантину дисципліновано та згідно до поетапного плану", - зазначив він.

Також президент нагадав, що перше пом'якшення карантину планується вже за п'ять днів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін у березні ввів загальнонаціональний карантин для протидії поширенню коронавірусної інфекції, після чого продовжив його до 11 травня. 5 травня уряд продовжив карантин до 22 травня, знявши при цьому ряд обмежень для бізнесу.

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Зеленский, Карантин, Коронавірус, Вихід з карантину.
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