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SkyUp відкладає рейси через продовження карантину
SkyUp відкладає рейси через продовження карантину

SkyUp відкладає рейси через продовження карантину

SkyUp відкладає рейси через продовження карантину
20:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Авіакомпанія SkyUp Airlines відкладає поновлення регулярних рейсів у зв&#39;язку з продовженням карантину.

"SkyUp Airlines відкладає поновлення регулярних рейсів через продовження карантину", - про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Водночас у компанії пояснили, що пасажири які мають квитки з датою вильоту до 22 травня включно, можуть отримати відшкодування вартості квитка згідно з умовами тарифу. У SkyUp уточнили, що повернення коштів здійснюватиметься після закінчення карантину.

Крім того, такі пасажири можуть змінити дату вильоту без додаткових доплат або відшкодувати квиток у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини скасованого бронювання.

Зазначається, що скористатися промокодом можна буде при оплаті квитків і послуг на будь-який напрямок авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

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Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята.

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Рейс, Карантин, SkyUp, Літак, Коронавірус.
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