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Любовний гороскоп на тиждень: на які знаки Зодіаку чекають зміни

Любовний гороскоп на тиждень: на які знаки Зодіаку чекають зміни
11:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Кому пощастить у коханні в перший тиждень червня, розповіли астрологи.

Астрологи склали любовний гороскоп на тиждень з 1 по 7 червня 2020.

Початок червня обіцяє деякі хвилювання в особистому житті. Причина цього — місячне затемнення та повний місяць, пише SlovoFraza.

Цього тижня в особистому житті Скорпіонів все буде йти добре, особливо у стосунках, заснованих на довірі та взаємопідтримці. Яскравий контраст з побутовими буднями складе повернення минулих почуттів та згаслої пристрасті. Правда, для цього варто послабити контроль, тимчасово вручивши ініціативу в руки коханої людини.

На цьому тижні найбільш активні енергії творчості та кохання, тому астрологи радять дати собі помріяти. Саме «несерйозність» допоможе зародитися вдалим новим ідеям і починанням у коханні. Також на тижні відбудеться активізація прихованих резервів людської психіки: візуалізація відкриє шлях туди, де Водолії подумки вже відчули себе щасливими.

Любовний гороскоп: кому зірки обіцяють зміни у кінці травня

Ретроградна Венера подарує закоханим Рибам ураган емоцій та бурю пристрасті. Гороскоп радить не зловживати своїм впливом на кохану людину: дар переконання, красномовство, зачарування — все це буде посилено до максимуму і в невмілих руках ризикує перетворити кохання на енергетичну прив'язку. Досягти позитивних змін в особистому житті допоможе управління собою і своїми емоціями.

Раніше астрологи склали гороскоп на перший місяць літа — червень. Вони розповіли, що чекає на "господарів червня" - Близнюків.

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Гороскоп, Водолій, Знаки Зодіаку, Любовний гороскоп.
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