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Астролог назвав найбільш самозакохані знаки Зодіаку

Астролог назвав найбільш самозакохані знаки Зодіаку
12:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

На першому місці опинився Стрілець.

Астролог Мехді Ебрагімі Вафа назвав найбільш самозакохані знаки Зодіаку. Про це пише "СтарХіт".

5 місце - Рак

Не можна назвати цей знак Зодіаку самозакоханим, але Раки вміють ставиться до себе і до свого простору з глибокою повагою. Погодьтеся, що є межа між цими поняттями? Так, Рак не втратить можливість продемонструвати свої плюси, знання, навички, але в усьому вони дотримуються невидимої межі. Тому дорікнути немає в чому. Однак, бувають моменти, коли Рак може, забувши про все, поставити себе так, що можна засумніватися в його скромності.

4 місце - Скоріон

Вміють «тримати марку». Особливі риси, які допомагають їм у житті — це вміння стримувати емоції і самоконтроль. Виходячи з ситуації, Скорпіон здатний поступливо промовчати, але якщо того вимагають обставини, скромний не буде. Люблять «своє» і «своїх». Часто категоричні, тому що не звикли жертвувати принципами. Обожнюють розкіш, цінують смак і вміють все це піднести красиво. Особливо цінують розум — як свій, так і співрозмовника.

3 місце - Лев

Типовим представникам знака властивий егоцентризм. Якщо одягнутися, то так, щоб всі звернули увагу. Якщо говорити, то багато, красиво і максимально емоційно. Вкрай складно лідирувати в компанії Львів. Вони розумні, талановиті від природи і привабливі коштом темпераменту, тому чудово усвідомлюють всі свої плюси! Леви беруть свій там, де хочуть! Причому, отримуючи величезне задоволення як від процесу, так і від результату.

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2 місце - Козеріг

Внутрішні якості наполегливо вимагають всього най-най! Козерогові важливо усвідомлювати, що він не відстає від оточуючих, а значить, все має бути «на рівні». Козероги люблять, коли увага прикута до їх персони, іноді навіть вдаючись до елементів театралізованості. Якщо ви будете ігнорувати таку поведінку, то тут же інтерес до вас взаємно буде загублений.

1 місце - Стрілець

Або все, або нічого! Такий стиль цих представників знаку. Якщо Стрілець задумав когось зачарувати, то не зупиниться ні перед чим. Буде іскрити, застосує почуття гумору, «візьме» чарівністю. Ну не може Стрілець залишитися осторонь, якщо необхідно бути на п'єдесталі. Але є відмінна риса: і при людях, і без людей (в повній самоті) Стрілець віддає собі тільки перші ролі. Любить себе, цінує життя, зробить все, щоб створити свій ідеальний світ, відповідний особистісним запитам.

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Гороскоп, Астрология, Астролог, Зірки, Знаки Зодіаку.
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