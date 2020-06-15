Проведіть вечір із гумором: анекдоти для гарного настрою

— Куме!
— Га?
— А що ви робите в моєму погребі?
— Та вас шукаю!
— А навіщо сало з'їли?
— Та щоб під ногами не валялося!
Учитель співу, увійшовши в клас:
– А де мій стілець?
Клас мовчить.
– Тоді всім встати. Будемо весь урок розучувати державний гімн.
— Куме?!
— Шо?
— А знаєте, яка різниця між пудрою і Верховною Радою?
— Яка?
— Пудра — то до лиця, а Рада — то до ср*ки!
– Надія Василівна, навіщо мені ваша алгебра, де вона мені в житті стати в пригоді може?
– Ой, Савченко, ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки зі своїми дітьми-шестикласниками!
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