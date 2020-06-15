Проведіть вечір із гумором: анекдоти для гарного настрою

Вчені кажуть, що трохи самоіронії є доброю ознакою душевного здоров'я і свідченням того, що людина перебуває у гармонії з собою. Тож пропонуємо прочитати нашу добірку анекдотів.

— Куме!

— Га?

— А що ви робите в моєму погребі?

— Та вас шукаю!

— А навіщо сало з'їли?

— Та щоб під ногами не валялося!

Учитель співу, увійшовши в клас:

– А де мій стілець?

Клас мовчить.

– Тоді всім встати. Будемо весь урок розучувати державний гімн.

— Куме?!

— Шо?

— А знаєте, яка різниця між пудрою і Верховною Радою?

— Яка?

— Пудра — то до лиця, а Рада — то до ср*ки!

– Надія Василівна, навіщо мені ваша алгебра, де вона мені в житті стати в пригоді може?

– Ой, Савченко, ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки зі своїми дітьми-шестикласниками!

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