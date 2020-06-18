Гороскоп на сьогодні 18 червня: що чекає сьогодні на Овнів, Стрільців, Риб та інші знаки Зодіаку

Овнам сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Намагайтеся уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем і не розмінюватися на дрібниці.
Сьогодні можливі незначні втрати, які в майбутньому принесуть користь. Великих скупчень людей намагайтеся уникати.
Будьте уважні з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. Також сьогодні зросте ймовірність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому намагайтеся зберігати спокій та уникати напружених розмов.
Астрологи рекомендують Ракам даремно не впадати у відчай і не драматизувати у випадку, якщо ваші плани будуть йти не так, як ви собі задумали. Вже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, ніж ви очікували.
Сьогодні Левам варто бути обережними у фінансових питаннях – помилки, неуважність чи легковажність будуть мати не кращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати термін придатності медичних препаратів, які ви приймаєте.
Перед вами з'являться нові можливості – не бійтеся за них братися і рухати своє життя вгору. Мудрість і витримка будуть супроводжувати вас сьогодні, а тому складні справи і завдання будуть даватися легко.
Сьогодні Терези будуть легко вдаватися контакти з керівництвом і колегами, переговори будуть проходити успішно. При прийнятті важливих рішень варто прислухатися до свого серця, воно допоможе не помилитися.
Для Скорпіонів настав сприятливий час для змін в абсолютно всіх сферах діяльності, як у романтичних стосунках, так і у ділових. Вдалими будуть і переїзди, поїздки, зміни виду діяльності.
Стрільцям сьогодні буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко вдаватиметься пошук достойних союзників в комерційних та особистих справах.
В цей день астрологи рекомендують бути обережніше зі своїм здоров'ям – уникайте підозрілих і важких продуктів, самолікування і екстремальних ситуацій.
Водоліям варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи і голосно говорити про свої бажання і наміри. Трошки амбітності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.
Час сприятливий для здійснення запланованих справ, розв'язання важких питань і проблем. Втілення задуманого призведе до бажаного результату. При цьому витрата сил і енергії з вашої сторони здасться мінімальним.