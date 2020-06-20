Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 20 червня

1 Овен

2 Не пускайте на самоплив поточні проблеми. Якщо ви не вирішите питання одразу, з часом воно перетвориться на сніжний ком, боротися з якими буде набагато складніше. Загалом, зірки радять не залишати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Телець

3 Перша частина дня принесе багато клопоту, не варто ухвалювати серйозних рішень. Намагайтеся не дратуватися через дрібниці, після обіду ситуація зміниться на краще. Близнюки

4 У Близнюків буде нелегкий день. Не виключений занепад сил. Але проблема не в тому, що у вас багато справ. Просто ви неправильно їх розпланували. Перегляньте свій розклад. Рак

5 Ракам зірки обіцяють незвичайну зустріч або нове знайомство. Щоби швидше впоратися з поточними справами, скористайтеся допомогою. Увечері чекайте на хороші новини. Лев

6 Левам зірки готують шикарний подарунок – нові любовні стосунки, підвищення на роботі або нову річ. У другій половині дня відбудеться подія, яка різко змінить ваші плани на вечір. Діва

7 Представників знаку може чекати несподівана поїздка. Вона буде цікавою, але стомлюючою. Нові знайомства в дорозі заводити не варто, краще візьміть з собою за компанію кохану людину. Терези

8 Сім разів відміряй, один – відріж. Саме ця приказка має стати девізом дня. Зірки радять звертати увагу на збіги і знаки – можливо це допоможе вам розв'язати серйозні проблеми. Скорпіон

9 Зірки радять бути обережним і в словах, і в діях. Спілкування з негативно налаштованими людьми краще уникати. Увечері до Скорпіонів несподівано можуть прийти гості. Стрілець

10 Легкий, приємний день, повний позитивних емоцій і подій. Будь-яке починання буде успішним. Однак, вступати в конфлікти з керівництвом не варто. Козеріг

11 Ухвалення важливих рішень відкладіть на потім. Краще поки що скласти плани на майбутнє, але не втілювати їх у життя. Водолій