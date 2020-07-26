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Астрологи назвали знаки зодіаку, які є невиліковними романтиками

Астрологи назвали знаки зодіаку, які є невиліковними романтиками
07:11 Сьогодні Телеграф НВ Фото: pixabay.com
Сузір'я, під якими ми народжуємося, на думку астрологів, впливають на наш темперамент. Тому нескладно відстежити, які знаки зодіаку вірять в любов і готові на найромантичніші вчинки.

Які ж знаки зодіаку — невиправні романтики в стосунках і по життю?

Рак

Любов для цього знака існує апріорно й із самого дитинства. Вони ідеалісти, дружать з романтикою та вірять у справжні почуття. Любов — це те, що їх надихає та наповнює, тому, незважаючи на невдачі, Раки прагнуть дарувати теплі почуття.

Риби

Фрази «світом править любов» або «любов врятує світ» повинні були придумати саме Риби, адже вони справді вірять в це. Для цього знака любов безмежна, вона має величезну силу, дає багато енергії та наповнює все, що є в цьому світі. Для Риб не існує любові зі знаком мінус, вони або люблять з посмішкою на обличчі, або, смиренно забирають свої почуття назад.

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Телець

Цей впертий знак, який може здаватися занадто серйозним для романтики, тане, коли закохується. Тельці не схильні відкривати свою ніжну натуру всім підряд, але поруч зі своєю людиною вони готові бути до безпам’ятства закоханими та звертати гори заради другої половинки.

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Гороскоп, Астрологи.

Автор:

Телеграф
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