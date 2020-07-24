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Alyona Alyona схудла на 10 кг! Реперша розповіла подробиці схуднення і зізналася у проблемах зі здоров’ям

Alyona Alyona схудла на 10 кг! Реперша розповіла подробиці схуднення і зізналася у проблемах зі здоров’ям
15:15 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Instagram
У середині червня українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona пообіцяла схуднути за рік на 29 кг і вже за півтора місяці позбавилася 10 кг.

Побачивши на вагах цифру 127,5 кг Alyona Alyona вирішила схуднути і взялася до справи із завидним завзяттям. І вже через місяць опублікувала фото у спортивних леггінсах, з якого видно, що співачка дійсно трохи схудла. Тоді ж виконавиця пообіцяла ділитися із фанами подробицями роботи над собою.

«Як і обіцяла — поділюся подробицями того, як я над собою працюю. Ви всі проявили до мене надзвичайно велику увагу — мій дірект просто тріщав від слів мотивації, підтримки, були різні приклади власних історій, варіанти з чого почати і з ким працювати, до кого звертатися», — написала вона і додала, що її фоловери найкращі люди в світі.

І далі розповіла, з чого вона почала процес схуднення, а також зізналася, що минуло вже п’ять років, як у неї немає жовчного міхура.

«Я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви — доктор Юлія Поворознюк. На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. ⠀

 
 
 
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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

 

І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже п’ять років, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення — в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну D, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету! ⠀

Я ще з Балі намагалася харчуватися краще, ніж в минулому році - їла багато свіжих фруктів, каші - така собі вуглеводна атака. Але виявилося, що так було не правильно. Тому варто починати змінювати себе з КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЛІКАРЯ! Робити зріз по стану здоров’я — обов’язок кожного перед самим собою! ⠀

Настя Каменських знову поділилась гарячим фото в купальнику

Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3−4 ложки, жодних молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще — жодних перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. ⠀

Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за чотири місяці. А вийшло — за 1,5. Я маю також фізичні навантаження та тренування, але про це — в наступному пості».

В кінці виконавиця знову подякувала фанів за підтримку.

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Alyona Alyona, Схуднення.

Автор:

Телеграф
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