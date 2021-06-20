День літнього сонцестояння 2021: астролог зробила попередження для чотирьох знаків зодіаку

У 2021 році в понеділок, 21 червня, очікується день літнього сонцестояння - найдовший день у році. Що в цей день віщують зірки, розповіла "Телеграфу" практикуючий астролог, член Міжнародного товариства астрологічних досліджень США (ISAR) Тетяна Чайковська.

Як пояснила експерт, сонце в цей день входить в сімейний знак Рака, а це значить варто звернути увагу на теми, пов'язані з сім'єю, дітьми, предками, історією, сімейними архівами і таємницями, пошуками своїх рідних. Крім того, астролог рекомендує зайнятися питаннями нерухомості та землі: це і покупки, продажі, оренди, і роботи на дачі, а також "включитися" потрібно тим, чий бізнес пов'язаний з товарами для дому та жінок, антикваріатом.

"Нічне світило в цей день буде знаходитися в знаку Скорпіона, що трансформується, де йому не дуже затишно, та ще й в напрузі з боку ексцентричного Урана, гіперактивного Марса і похмурого Сатурна. Тому емоційний фон буде напружений до межі та потужне напруження просто зависне в повітрі, як розпечена сковорода. Досить буде легкого зауваження або претензії для серйозного вибуху пристрастей", - розповіла Тетяна Чайковська.

Астролог закликає тримати себе в руках усім, щоб емоції не взяли верх над розумом, але особливо чотирьом знакам. Мова про Скорпіона, Тельця, Лева та Водолія.

"Планета любові Венера буде атакована потужним Плутоном, а це значить спалахи ревнощів можуть виникнути на рівному місці та навіть до ліхтарного стовпа. Єдиний хороший аспект у небесній красуні - це до Нептуну, а це значить сублімуйте потоки пристрастей в музику, малювання, відпочинок на воді та біля води. А якщо з талантами у вас не дуже - відвідайте виставку, сходіть в театр або в SPA-центр, погуляйте у води", - зазначила Чайковська.

За її словами, день літнього сонцестояння пов'язаний з двома стихіями - вогнем і водою, оскільки Сонце гостює в знаку Рака. Якраз в цей період християни відзначають свято Іоанна Хрестителя - Іванов день. "Йому пора рости, а мені час йти": так мовив Іван, маючи на увазі Ісуса. Чайковська каже, що цей вислів повністю відповідає літньому сонцестоянню, коли Сонце доходить до найвищої точки на небі, а потім неухильно починає йти на зниження і день стає коротшим.

"Тому в цей день можна і потрібно проводити практики, пов'язані з вогнем і водою, щоб вогонь спалював весь негатив, а вода забирала печалі й очищала душу і тіло", - додала астролог.

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