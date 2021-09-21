Неможливо дихати від смороду: харківські пенсіонери влаштували звалища і котячий притулок в квартирах (відео)

Медицина знає 5 ступенів синдрому — крайній пов’язаний з руйнуваннями будинку.

Синдром Плюшкіна, або по-науковому синдром Діогена — відомий розлад психіки, який характеризується ізоляцією, схильністю до накопичення сміття та зневагою до себе. Такі випадки не раз висвітлювалися у світовій літературі та кінематографі. Але вони характерні й для України — людей похилого віку, які збирають до себе в будинок сміття можна знайти в практично кожному місті. Саме пенсіонери найбільше схильні до такої психічної недуги, її також називають синдромом старечого убозтва.

В Україні законним чином розв'язати таку проблему з сусідами практично неможливо, один з небагатьох варіантів — умовити на прибирання. Саме так у Харкові вчинив лікар Андрій Ломанов.

У будинку на вулиці Академіка Павлова 313 йому вдалося домогтися дозволу від господині і її дочки на прибирання квартири. Волонтери, а до лікаря приєдналися ще чотири людини, винесли кілька сотень сміттєвих пакетів, заповнивши чотири баки у дворі. Цього вистачило, тільки щоб звільнити вхід у квартиру.

Стіни у квартирі в жахливому стані. Ломанов пише, що кімната, кухня, ванна і туалет завалені сміттям практично до стелі. Бабуся пересувається практично під стелею, повзаючи по сміттю. Їсть, спить і ходить в туалет вона там же.

До і після прибирання

Дочка обіцяє забрати до себе пенсіонерку, але для того, аби навести у квартирі лад, потрібна допомога — сміття смердить і заважає жити сусідам.

Менш ніж за добу, про подібного "Плюшкіна" повідомили в тому ж районі Харкова. Дідусь на вулиці Гвардійців Широнінців у квартирі збирає не лише сміття, а й приносить туди тварин з вулиці. При цьому вони живуть в незадовільних умовах. На відео, опублікованому на доказ того, видно, що тварини перелазять через гори сміття. Сусіди також скаржаться на сморід. Відзначимо, що патологічне накопичення тварин — один з видів синдрому.

У обох старих — кімнати забиті мотлохом практично під стелю. Найчастіше люди з таким розладом від допомоги відмовляються. У коментарях до відео і фото люди діляться своїми історіями боротьби з такими сусідами — зверненнями в Жилкомсервіс, викликом правоохоронців та іншими.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві сусіди подають в суд на жінку через тонкі перекриття і гучні звуки у квартирі.